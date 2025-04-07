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台股重挫逾2000點 「熔斷機制」將啟動? 觸發條件一次看

2025/04/07 12:29

台股今（7日）開盤跳空重挫，下跌逾2000點。（示意圖，資料照）台股今（7日）開盤跳空重挫，下跌逾2000點。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融市場持續籠罩在川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一。日、韓股市今（7日）開盤崩跌，盤中甚至一度觸發「熔斷機制」暫停交易，台股今開盤也跳空重挫，下跌逾2000點。有投資人好奇台股有沒有「熔斷機制」以及觸發條件，本報在此彙整了相關資訊，提供投資人進一步認識熔斷機制。

什麼是「熔斷機制」

「熔斷機制（Circuit Breaker，或稱 Trading curb）」，是一種緊急使用的管制措施，當熔斷發生，個股、期貨、選擇權都會暫停交易。

熔斷機制」目的

「熔斷機制」其實就像是保險絲的概念，為了避免股價劇烈波動而導致的盲目跟風，進而引發大規模的投資風險危機，監管機構設立了熔斷機制，讓市場能夠有時間可以停下思考應對措施，以藉此恢復市場流動性。

「熔斷機制」以美股最為著名

在全球市場上實施熔斷機制的國家主要以美國為主。美股的熔斷機制以標普500（S＆P 500）作為基準指數，但只限於指數下跌，對於指數上漲並沒有設限。

美股熔斷機制觸發條件

美股的熔斷機制只要觸動以下3個關卡，大盤指數就會暫停交易，幫助市場冷靜並恢復流動性，分別如下。

1.當日大盤指數下跌達7%，即觸發第一次熔斷，大盤暫停交易15分鐘。

2.當日大盤指數下跌達13%，觸發第二次熔斷，大盤暫停交易15分鐘。

3.當日大盤指數下跌達20%大盤，觸發第三次熔斷，則當日直接休市。

美股自1988年推出熔斷機制以來，發生過4次的熔斷機制，第一次是發生在1997年，當時因亞洲金融風暴導致道瓊工業指數觸發第一次熔斷機制；其他3次均是發生在2020年全球爆發武漢肺炎疫情。

台股有熔斷機制嗎?

台股上市上櫃股票因有漲幅幅10%的限制，即「漲停」與「跌停」概念，基本上已具備熔斷機制的效果，因此即便超過一半的上市上櫃公司跌停，也不會觸發熔斷機制。

但投資人要留意的是，台灣興櫃市場中並沒有漲跌幅10%的限制，因此設有較嚴格的熔斷機制。根據興櫃的規定是，如果某一檔股票價格超過「昨日平均價格」的50％就會啟動熔斷機制，當日無法再交易這檔股票。投資人需要特別留意的是，上述50％的計算是依據前一天的「均價」，而不是收盤價。

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