晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普54％關稅重創中股 深證成指已跌逾9％

2025/04/07 12:48

川普最新關稅政策衝擊下，中國上證指數累計跌幅超過6.5％，深證成指重挫超過9.3％。（路透資料照）川普最新關稅政策衝擊下，中國上證指數累計跌幅超過6.5％，深證成指重挫超過9.3％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣佈對等關稅，全球股市應聲下跌，在川普最新關稅政策衝擊下，中國上證指數累計跌幅超過6.5％，深證成指重挫超過9.3％。

在川普公佈最新的關稅措施前，上證指數2日收在3350.13點，週四（3日）開盤下跌0.91％，當天收盤跌勢收斂小跌0.24％，報3342.01點；深證成指2日則收在10513.12點，關稅公佈後隔（3）日開盤跌1.2％，以10384.95點開出，收盤下跌1.4％，收10365.73點。相較於當天其他亞股的慘況，中國A股跌勢相對平緩。

不過，經過週五（4日）清明休市後，週一（7日）開盤重挫，上證指數下跌4.4％，以3193.01點開出；深證成指下跌5.9％，以9747.66點開出。截至今（7）日午間休市，上證指數早盤下跌6.34％，報3130.17點；深證成指跌8.01％，報9535.10點；滬深300指數跌6.31％，報3617.93點。

川普在今年2月1日簽署行政命令，宣佈對中國加徵10％關稅，2月4日生效。同（2）月27日，川普再度宣佈對中國加徵10％關稅，3月4日生效。4月2日川普宣佈全球對等關稅，其中，中國關稅稅率達34％，加上先前2度公佈的關稅，整體稅率來到54％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財