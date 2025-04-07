川普54％關稅重創中股 深證成指已跌逾9％

川普最新關稅政策衝擊下，中國上證指數累計跌幅超過6.5％，深證成指重挫超過9.3％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣佈對等關稅，全球股市應聲下跌，在川普最新關稅政策衝擊下，中國上證指數累計跌幅超過6.5％，深證成指重挫超過9.3％。

在川普公佈最新的關稅措施前，上證指數2日收在3350.13點，週四（3日）開盤下跌0.91％，當天收盤跌勢收斂小跌0.24％，報3342.01點；深證成指2日則收在10513.12點，關稅公佈後隔（3）日開盤跌1.2％，以10384.95點開出，收盤下跌1.4％，收10365.73點。相較於當天其他亞股的慘況，中國A股跌勢相對平緩。

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不過，經過週五（4日）清明休市後，週一（7日）開盤重挫，上證指數下跌4.4％，以3193.01點開出；深證成指下跌5.9％，以9747.66點開出。截至今（7）日午間休市，上證指數早盤下跌6.34％，報3130.17點；深證成指跌8.01％，報9535.10點；滬深300指數跌6.31％，報3617.93點。

川普在今年2月1日簽署行政命令，宣佈對中國加徵10％關稅，2月4日生效。同（2）月27日，川普再度宣佈對中國加徵10％關稅，3月4日生效。4月2日川普宣佈全球對等關稅，其中，中國關稅稅率達34％，加上先前2度公佈的關稅，整體稅率來到54％。

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