北京祭報復措施是錯誤 花旗：川普將把對中關稅增至79％

美國總統川普2日宣布對中國加徵34%對等關稅，中國隨即祭出報復措施，宣布對美國所有商品徵收34%，曾準確預測美國會對中國加徵34%對等關稅的花旗銀行亞洲交易策略主管阿帕巴伊（Mohammed Apabhai）表示，北京此舉是個錯誤回應，因川普可能對中國加徵關稅至79%。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對中國加徵34%對等關稅，中國隨即祭出報復措施，宣布對美國所有商品徵收34%，不僅遭川普嘲諷「打錯牌」，曾準確預測美國會對中國加徵34%對等關稅的花旗銀行亞洲交易策略主管阿帕巴伊（Mohammed Apabhai）表示，北京此舉是個錯誤回應，因川普可能對中國加徵關稅至79%。

阿帕巴伊因準確判斷川普將從雙邊貿易平衡、縮小赤字角度調整關稅稅率，並在2日分析川普會對中國加徵34%對等關稅，而在業內名聲大振。

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在中國政府4日宣布對美國祭出34%的報復性關稅之後，阿帕巴伊的最新報告預測，川普會繼續提高對中關稅，從目前的累計54%再往上提高25%，使得累計關稅達到79%。

阿帕巴伊給的理由有4個。首先，川普政府之前就誓言，如果貿易競爭對手宣布任何報復性關稅，將進一步提高關稅。

當川普2日宣布實施對等關稅後，美國財長貝森特接受《彭博》訪問，向各國發出不要進行報復的明確警告。川普4日在自家社群平台「真相社群」上回應中國的報復性關稅措施時稱，「中國打錯牌，他們驚慌失措——這是他們承擔不起的事情！」川普之後還誓言，他的經濟政策「永遠不會改變」。

第二，阿帕巴伊上次預測成功的關鍵就是，假設川普的實際目標仍是消除貿易逆差。如果在這個基礎上推算，美國再度追加關稅就相當於在先前宣布對2320億美元中國進口商品徵稅的基礎上，再增加1074億美元，使來自中國的關稅總額達到3394億美元。這個數字仍然低於中國每年出口到美國的平均4000億美元商品總額，這意味著美方有籌碼可以做到這點。

貝森特4日接受資深媒體人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時表示，中國的報復措施不太可能有效，因為美國是債務國，中國是債權國，在貿易上，美國是貿易逆差國，而往往盈餘國家處於較弱的地位。他說：「中國在我們這裡有如此龐大的（資金淨流出）赤字。他們需要我們的市場。沒有美國市場，他們就無法生存。」

第三，關稅收入帶給美國龐大的收益。根據阿帕巴伊計算，美國目前對所有貿易夥伴徵收的關稅總額預計將超過9342億美元，這將使美國2025財年的財政赤字與國內生產總值（GDP）之比，從徵收關稅前的6.6%降至中國報復前的4.4%。在中國宣布等比例報復後，美國的這個指標將進一步降至4.1%。

最後，關稅對中國經濟的衝擊和破壞力巨大。花旗預測，美國宣布對中國產品加徵54%的關稅，可能導致中國2025年GDP增速下降2.4個百分點，若關稅升至79%，中國GDP增速將下降3個百分點。

阿帕巴伊指出，對美國而言，最優方案就是耐心玩關稅遊戲，而不是急於達成協議，美國會儘可能提高關稅，最終將從這場美中博弈中獲得更大的優勢，這意味著對中關稅將比2019年水準高很多，而且會對更多的中國出口商品徵收關稅。

花旗的報告指出，不僅是中國，如果歐盟對美國祭出報復性關稅，也可能同樣遭到川普類似的嚴厲反制。阿帕巴伊因此認為，對美國祭出報復性關稅將是個錯誤，各國應尋求與美國談判，並協商解決方案。

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