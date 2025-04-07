越南零關稅求饒也沒用！納瓦羅一語砍斷救命繩

納瓦羅指出，即使我們雙方將關稅降至零，我們與越南的貿易逆差仍將達到約1200億美元」。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普4月2日祭出對等關稅大刀後，越南提出對美進口商品零關稅，請求推遲實施，不過，白宮高級顧問納瓦羅明確表示，問題的核心在於傾銷和出口補貼等「非關稅欺騙」，他指出，「即使我們雙方將關稅降至零，我們與越南的貿易逆差仍將達到約1200億美元（約新台幣3.98兆）」，為此，當被問及這是否意味著對越南的關稅將繼續實施時，納瓦羅回答：「當然」。

外媒報導，根據媒體報道，越南共產黨領導人蘇林在4月5日致川普的１封信中，提出取消所有對美國進口商品的關稅，並請求將川普上周宣布的46%關稅至少推遲45天（從4月9日起算）實施。這項提議確認了川普上週五在Truth Social平台上的說法，川普曾表示他與越南領導人通話後，越方願意消除對美商品的關稅。

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然而，在FNC的"週日早晨前瞻"節目中，納瓦羅明確表示，這遠遠不夠，並強調問題的核心在於傾銷和出口補貼等「非關稅欺騙」。

他指出，即使我們雙方將關稅降至零，我們與越南的貿易逆差仍將達到約1200億美元，問題在於他們所有的非關稅欺騙行為。

納瓦羅將越南描述為"非關稅欺騙的典型代表"，並詳細列舉了這些行為，首先，他們進行傾銷並大量使用出口補貼，不知道你是否看到那位路易斯安那的蝦農說：上帝保佑川普保護我們？你知道他在保護他們免受誰的傷害嗎？越南。

納瓦羅繼續指出，他們還有10%增值稅，還有那些虛假標準，所有這一切的總和就是，世界上每個國家都在欺騙我們，只不過每個國家的「指紋」都不一樣，他們用的手法各有不同，但歸根結底都是非關稅欺騙。

因此，當被問及這是否意味著對越南的關稅將繼續實施時，納瓦羅回答：「當然，是的」。他還強調，這不是1場談判，這是因為我們的貿易逆差已經嚴重失控，所以我們面臨的是1場國家緊急狀態。

最後納瓦羅向全球發出警告，如果你想來和我們談，不要只說你想降低關稅就完事了，問題是非關稅欺騙，停止操縱你的貨幣，停止傾銷產品進入美國。

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