台積電變燙手山芋？最高逾12萬張排隊委賣（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普對全球祭出對等關稅，美股大跌，台積電ADR在清明節連假期間跌幅達11%，衝擊台積電（2330）股價今補跌，跳空跌停至848元，一舉下跌94元，截至11點，還有高達逾12萬張排隊等賣，台積電從投資熱門標的頓時變燙手山芋。

美國總統川普對等關稅大刀一揮，中國立即對等反制，引起市場陷入恐慌，美國股市上周連續兩天暴跌，台股經過清明連假後，今開盤重挫，台積電開盤直接殺跌停至848元，單日市值蒸發2.43兆元，總市值降為21.99兆元，跌點創新高，半導體業也「全倒」。

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截至11點，台積電成交量超過2.15萬張，但跌停委賣量高達12.6萬張，「護國神山」向來是市場投資熱門標的，頓時變燙手山芋，預期也將持續成為外資變現的提款機。

台積電將於17日召開法說會，加碼投資美國千億美元、關稅對產業與營運影響、傳言與英特爾（Intel）合資公司等議題，勢必引起外資與業界的關注，近期的不確定性，牽動台積電股價恐持續疲軟。

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