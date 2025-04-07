商億-KY已與美系客戶協議將現行訂單拉長至12個月 雙優勢迎戰

迎美國關稅戰，家具廠商億-KY（8482）已與美系客戶協議將現行訂單拉長至12個月，以利商億擁有更大的原物料議價空間。 （取自商億官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎美國關稅戰，家具廠商億-KY（8482）已與美系客戶協議將現行訂單拉長至12個月，以利商億擁有更大的原物料議價空間，柬埔寨政府已先行宣佈降低部分進口關稅，預計商億從美國進口的原物料也將因此而受惠，達到降低成本的加乘效應。

全球家具主要生產國家分別為越南、中國、加拿大、墨西哥、義大利及柬埔寨，其中又以越南，中國，柬埔寨為重要聚落，以較低廉的人工優勢取得高市占率，商億專注生產高端客製化室內家具，於中國及柬埔寨擁有兩大生產基地。

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美國川普總統4月2日實施的對等關稅中，上述國家分別被課以25%~49%的高關稅，對若以提供大眾化的低毛利家具產品商，無疑是重拳。商億所提供的高單價，高毛利客製化家具則受到的衝擊有限，商億以長期訂單作為原物料議價籌碼，使得平均毛利率一直以來高居34%~40%。

自4月2日川普總統宣布美國增加柬埔寨進口關稅49%後，公司目前正常生產、出貨及收款未受到影響，商億的商業模式是客製化接單式生產，高端品牌客戶皆已收受消費者的50%以上訂金，客戶依法在約定期間內及時交貨，因此

且柬埔寨政府已致函川普總統，決定「立即」將19類美國產品的進口關稅從原本最高35%下調至5%，預期不久後柬埔寨官員將與美國貿易代表進行電話會議，川普總統實施的對等關稅預計將對全球家具生產商進行汰弱留強，對商億而言，是挑戰也是商機。

商億規劃以中國基地為非美系客戶提供服務，柬埔寨基地則專為美系客戶提供生產服務，將加速拓展非美系客戶以達到分散風險及提供整體營收獲利的雙重效應，目前非美系客戶已經成功獲得澳洲Casa Blanco，俄羅斯及杜拜的Dantone及歐洲最大零售百貨業者西班牙的El Corte Ingles青睞，並獲得訂單。

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