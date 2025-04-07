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台股崩跌台積電跌停 勞動基金單日恐失血逾千億

2025/04/07 10:53

勞動基金去年全年大賺逾兆元，但今日台股崩跌台積電跌停，勞動基金單日恐失血逾千億（記者李靚慧攝）勞動基金去年全年大賺逾兆元，但今日台股崩跌台積電跌停，勞動基金單日恐失血逾千億（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕川普對等關稅引爆全球股市血崩，台股今日開盤隨即跌破2萬點，攸關千萬勞工退休生計的勞動基金，至2月底規模高達7兆1898 億元，台股部位約佔20％，去年在台積電等科技股帶動下，全年大賺逾兆元，但今日台股崩跌，近千檔個股跌停，以台積電（2330）為首的前10大持股，僅中華電信（2412）躲過跌停，推估勞動基金單日帳面虧損逾千億元，４月的虧損勢必慘重。

勞動基金本月1日公告今年前2月的基金操作績效，雖然前2月帳面評價收益達1075億元，但2月單月已小虧12億元，且3月因台股下跌10%，全球金融市場也下跌，科技股跌幅更大，推估勞動基金3月的帳面收益恐將大賠數千億元。

4月清明連假期間，美國總統川普宣布對等關稅，引爆全球股市崩跌，勞動基金採取全球分散布局策略，根據先前揭露資訊，包含股、債、存款等「國內」投資部位約佔42%，在整體投資部位中，台股佔比約2成，2024年卻貢獻了高達45%的收益。

勞動基金前10大持股中，逾半為科技股，以新制勞退持股為例，「護國神山」台積電持股比例最高，約占總持股的3成，其他包括鴻海（5.19％）、聯發科（4.33％）、台達電 （3.97％）、廣達（3.33％）、奇鋐（1.79％）今日全數跌停；另外金融股有富邦金（2.74％）、國泰金（1.96％）、中信金（1.53％）也無法倖免，僅中華電信（1.81％）逆勢小跌。

以勞動基金至2月底規模7兆1898億元估算，台股今日多數跌停，若尾盤仍跌停收盤，一天就可讓勞動基金帳面虧損逾千億元。

勞動基金運用局強調，勞動基金的來源是勞工繳納的保費、提撥的退休金，在市場重挫時，不會成為「救市」的護盤資金，因基金規模持續擴大，先前招標的委外投資部位，仍有1345億元的可投資資金尚未撥款，其中相對報酬投資720億元、絕對報酬625億元，將視市場狀況撥款。

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