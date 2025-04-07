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川普關稅風暴 中國官媒：天塌不下來 隨時推降準降息

2025/04/07 13:39

美國總統川普日前宣布實施「對等關稅」政策，針對中國商品加徵高達34%的進口關稅。（路透）美國總統川普日前宣布實施「對等關稅」政策，針對中國商品加徵高達34%的進口關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國總統川普關稅戰強勢襲來，中國官媒今（7日）發刊喊話，坦言美國關稅短期將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」，中國是超大規模經濟體，面對美國關稅霸凌衝擊，有強大的抗壓性，並表示已做好應對措施，銀行降準、降息等政策隨時可以公布。

中國官媒《人民日報》今在頭版刊出標題為「集中精力辦好自己的事」的評論文章，指美國逆世界潮流，對包括中國在內的幾乎所有貿易伙伴祭出所謂的「對等關稅」，並坦言美國關稅短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。

但儘管如此，《人民日報》表示「天塌不下來」，稱中國是超大規模經濟體，面對美國的關稅霸凌沖擊，中國具有強大的抗壓能力，且近年來中國積極構建多元化市場，對美市場依賴已在下降，因此認為對美出口下降不會對中國整體經濟造成顛覆性影響。而反觀美國，國內有不少產品對中國依存度較高，不僅在很多消費品上離不開中國，很多投資品和中間產品也需要從中國進口，並認為美國短期內在國際市場上很難找到替代來源。

《人民日報》信心喊話，指當前中國經濟企穩向好，應對美關稅沖擊有底氣、有信心，並稱2017年美國挑起對中貿易戰以來，無論美國怎麼打、怎麼壓，中國始終保持發展和進步，展現了越壓越強的韌性，這成為中國應對外部沖擊的最大底氣。

《人民日報》稱，面對美國濫施關稅的亂拳，中國心中有數、手上有招，指中國已與美國打了8年貿易戰，積累了豐富的鬥爭經驗。雖然國際市場普遍認為美濫施關稅超預期，但中國對美國實施新一輪經貿遏壓已有預判，並對可能造成的衝擊有充分估計。

《人民日報》表示，去年中國已就如何應對美新一輪對中遏制打壓作出全面部署，今年全國2會上也出台的很多政策，像是降准、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台。

《人民日報》表示，中國沒有關上談判大門，但也不會心存僥幸，而是做好了應對沖擊的各種准備，敦促美國糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧。

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