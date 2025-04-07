台積電熊本設廠 明新科大首批半導體日本專班學生報到

明新科大開辦半導體日本專班，吸引熊本地區的高中畢業生跨海就讀，深化台日科技與教育合作。（明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著護國神山台積電在熊本的設廠與擴廠，半導體領域人才培養成為日本產業界的重要議題。明新科技大學去年底與日本熊本縣熊本市學校法人開新學園簽訂教育合作協定，兩校跨國密切合作；明新科大招收首批半導體日本專班學生日前完成報到，主要即來自熊本市的開新高中及玉名工業高中。

明新科大校內設有全國規模最大的半導體人才培育基地。（明新科大提供）

明新科大校長呂明峯表示，日本專班學生在該校四年的學習，將掌握半導體產業相關的實務技術，並參與相關企業的實習計畫。未來日本專班的學生，有望在台積電、力成科技及矽格科技等與明新科大有產學合作的半導體業相關科技公司實習。除了學到半導體專業知識，並透過實習累積實務技能經驗，畢業後回到熊本就業，助力當地相關產業發展。

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明新科大招收首批半導體日本專班學生，將在台灣展開半導體專業學習之旅。（明新科大提供）

半導體日本專班學生分享，選擇來台灣半導體重鎮的新竹，期待能在明新科大校內的半導體人才培育基地，吸收半導體知識、學習專業理論與半導體的實務操作。

明新科大舉行歡迎會迎接首批前來學習半導體專業的日本專班學生。（明新科大提供）

明新科大表示，半導體日本專班為四年學士班學制，專班特色是培育日本的半導體工程師專業人才，協助日本半導體產業發展，及增進台日兩國的交流與發展。首批專班學生春季入學，目前在華語文教學中心學習中文，9月秋季將進入半導體學院相關科系就讀。

呂明峯指出，該校除了在2024年11月與日本熊本市的學校法人開新學園簽訂教育合作協定，今年2月27 日也和日本佐野學園簽訂兩校半導體人才培育合作MOU，期以台灣的科技人才培育經驗，吸引更多日本學子前來學習。

明新科大除了與日本的合作外，近期也與越南胡志明市國家大學簽署半導體人才培育協議，並與美國學術交流基金會IEA訪團交流半導體科技、華語教育等領域，積極擴展半導體人才培育的國際化，深化國際高科技人才教育的合作與交流。

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