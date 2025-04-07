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ETF投資人更慘！沒漲跌幅限制 這9檔跌幅近20％

2025/04/07 10:38

台股投資人沒那麼慘!ETF沒漲跌幅限制，這9檔跌幅近20%。（擷取自奇摩股市）台股投資人沒那麼慘!ETF沒漲跌幅限制，這9檔跌幅近20%。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股重挫，投資人哀鴻遍野，但今日跌幅最多不過10%！反觀沒有漲跌幅限制的ETF可就不妙了，統計至少有9檔跌幅都在20%附近，甚至數檔超過20%，跌幅第1名為期街口布蘭特正2（00715L）、跌幅超過27%。

其他幾檔跌幅也超慘的ETF還包括

富邦NASDAQ正2（00671L）跌幅25.52%、

富邦日本正2（00640L）跌幅23.34%、

國泰美國道瓊正2（00852L）跌幅21.33%、

復華香港正2（00650L）跌幅超過20%、

富邦台灣加權正2（00675L）跌幅19.99%，

富邦恒生國企正2（00665L）跌幅19.07%、

中信中國50正2（00753L）跌幅超過21%、

國泰費城半導體（00830）跌幅19.2%。

法人指出，ETF的漲跌幅沒有限制，購買正反ETF的投資人一定要做好風險控管，畢竟槓桿倍數放大，ETF的波動性也加劇，投資人須善設停利與停損點。

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