焦點股》神達：AI題材全淪陷 工業電腦成重災區

神達截至上午10時13分暫報跌停價52.4元，成交量669張，超過2.7萬張跌停委賣單尚未成交。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦族群難逃美國「核彈級」對等關稅爆炸衝擊，大廠神達（3706）AI題材無力支撐，截至上午10時13分暫報跌停價52.4元，成交量669張，超過2.7萬張跌停委賣單尚未成交，集團關係企業神基（3005）也暫報跌停價102元，成交量194張，超過6900張跌停委賣單尚未成交。

其他工業電腦廠商方面，樺漢（6414）即使在手訂單金額規模超過百億元，今日盤中也同步跳水跌停，暫報260元、成交量254張；龍頭廠研華（2395）同亮綠燈、暫報跌停價351元、成交量296張；其他如新漢（8234）、飛捷（6206）、鑫創（3259）、研揚（6579）、艾訊（3088）皆打入跌停。

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法人認為，美國對等關稅措施對於工業電腦廠商造成的影響不一、孰輕孰重，但之所以重挫整體士氣，在於台廠近年耕耘美國標案市場有成，當中又以美國基礎設施、工業自動化與智慧餐飲零售為大宗，即使短期之內的訂單量未受衝擊，但在新的關稅稅率正式上路之後，客戶難免進一步審視長期資本支出配重，為後續營運增添變數。

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