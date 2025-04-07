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川普關稅恐慌殺盤！台股狂跌逾2000點 新台幣重貶逾1角

2025/04/07 10:10

川普關稅恐慌殺盤！台股狂跌逾2000點，新台幣重貶逾1角（記者陳梅英攝）川普關稅恐慌殺盤！台股狂跌逾2000點，新台幣重貶逾1角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大刀，刀刀致命，台北股匯在清明節連假過後一如預期出現恐慌性賣壓，台股重挫逾2000點、失守2萬點；新台幣兌美元匯率則是重貶逾1角，目前已貶破33.2元價位。

川普公布對等關稅前，新台幣匯價在央行提前進場穩匯下，強升1.08角，收在當日最高價33.088元，也為今日台幣的補貶爭取空間，惟台灣為淺碟型市場，外資大量集中的匯出仍是最大挑戰。

匯銀主管表示，全球股災，外資因應國內資金贖回，必須賣股、調節，台幣貶壓不小，不過台灣外匯存底有逾5000億美元，相信央行有能力可以穩住國內匯市。

央行自川普上任以來，每日緊盯匯市，我國央行已經進入備戰狀態，一旦台幣有失序之餘，央行隨時進場調節、維穩台幣。

早盤新台幣匯價以33.09點、貶0.2分開出，隨大盤指數蒸發快速，台幣直接摜破33.2元價位，截至10點左右，台幣盤中最低33.218元、貶值1.3角，目前看起來表現還算穩定。

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