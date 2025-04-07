焦點股》台達電：跳水跌停 康舒創29個月新低價

台達電管理層看好2025上半年對比去年同期可望逐季成長，將持續留意美方與相關國家在關稅議題上的做法。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普祭出的對等關稅措施嚴重打擊台灣投資市場，電子產業所有利多題材的施展空間蕩然無存，包括備用電源模組（BBU）族群同步成為殺盤重心，其中台達電（2308）截至上午9時38分暫報跌停價333元，成交量1992張，尚有超過7200張跌停委賣單尚未成交。

不只台達電陷入跌停風暴，電源廠康舒（6282）也同樣亮起綠燈，暫報跌停價27.3元，創最近29個月新低價，先前大秀泰國廠製造能力的群電（6412）也不遑多讓，暫報跌停價101.5元，成交量僅63張，除了近乎無量跌停，也創近21個月新低價，其他如偉訓（3032）、光寶科（2301）、勝德（3296）也都無一幸免、全數跌停。

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以台達電來看，管理層看好2025上半年對比去年同期可望逐季成長，觀察下游客戶的AI資料中心需求都相當不錯，但仍需注意市場上發生不可預測的短期變化，關於美國政府掀起新一波的關稅大戰，部分國家、產品的規則並不明確，因此集團尚且無法多加預測，將持續留意美方與相關國家的做法。

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