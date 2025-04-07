焦點股》英業達：賣單摜殺跌停 創21個月新低價

廠英業達受到美國總統對等關稅措施衝擊投資人信心，今日開盤股價摜殺至跌停價38.6元，創下2023年6月12日盤中以來新低價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受到美國總統對等關稅措施衝擊投資人信心，今日開盤股價摜殺至跌停價38.6元，創下2023年6月12日盤中以來新低價，截至上午9時35分綠燈仍亮，成交量3363張，尚有超過3.5萬張跌停價委賣單尚未成交。

英業達表示，今年首季旗下筆電、伺服器出貨情況優於預期，主要是客戶考量後續美國關稅可能帶來的影響，提前積極拉貨，進而墊高首季的對比基期，因此相對稀釋第2季的成長動能。不過，從在手訂單來看，第2季筆電、伺服器出貨仍可望季增個位數百分比，後續也將分別透過台灣與捷克的主板、整機產能穩定向美系客戶供貨。

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此外，英業達同步攜手客戶擴大美國關稅的應對措施，董事會透過旗下泰國轉投資公司 Inventec Electronics Co., Ltd.,，擬規劃廠房裝修與產線設備購置，用於新增筆電、伺服器組裝線，總金額約5395萬美元（約新台幣17.9億元），後續也將繼續在台灣、捷克進一步拓展同類產品的製造規模。

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