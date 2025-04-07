晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》英業達：賣單摜殺跌停 創21個月新低價

2025/04/07 09:57

廠英業達受到美國總統對等關稅措施衝擊投資人信心，今日開盤股價摜殺至跌停價38.6元，創下2023年6月12日盤中以來新低價。（資料照）廠英業達受到美國總統對等關稅措施衝擊投資人信心，今日開盤股價摜殺至跌停價38.6元，創下2023年6月12日盤中以來新低價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受到美國總統對等關稅措施衝擊投資人信心，今日開盤股價摜殺至跌停價38.6元，創下2023年6月12日盤中以來新低價，截至上午9時35分綠燈仍亮，成交量3363張，尚有超過3.5萬張跌停價委賣單尚未成交。

英業達表示，今年首季旗下筆電、伺服器出貨情況優於預期，主要是客戶考量後續美國關稅可能帶來的影響，提前積極拉貨，進而墊高首季的對比基期，因此相對稀釋第2季的成長動能。不過，從在手訂單來看，第2季筆電、伺服器出貨仍可望季增個位數百分比，後續也將分別透過台灣與捷克的主板、整機產能穩定向美系客戶供貨。

此外，英業達同步攜手客戶擴大美國關稅的應對措施，董事會透過旗下泰國轉投資公司 Inventec Electronics Co., Ltd.,，擬規劃廠房裝修與產線設備購置，用於新增筆電、伺服器組裝線，總金額約5395萬美元（約新台幣17.9億元），後續也將繼續在台灣、捷克進一步拓展同類產品的製造規模。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財