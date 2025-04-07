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台股開盤近千股跌停 指數直下一萬九

2025/04/07 09:07

台股開盤近千股跌停，指數直下一萬九（資料照）台股開盤近千股跌停，指數直下一萬九（資料照）     

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融市場持續籠罩在川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一，日股週一暴挫逾9%，跌逾3000點，指數摜破31000點，韓股也下挫逾5%，失守2400點，台股則展開連假補跌，台積電跌停，暴跌94元，創史上之最，指數開盤洗血1144.65點，以20153.57點開出，在上市955檔股票全面跌停，指數開低走低，逾2000點，指數摜破20000點，直下19000點。

台積電開盤直接殺至跌停，以848元開出，跌94元，創史上最大，在電金傳全軍覆沒下，盤面一片慘綠，上市963家直接打入跌停，而上櫃也有764家跌停，指數開低走低，跌逾2000點，創史上最大跌點，跌幅逼近10%，指數測19212點。

美國總統川普關稅政策衝擊全球市場，美股上週五持續重挫，3大指數跌幅均超過5%。

亞股也難逃暴跌命運，持續陷關稅風暴眼，其中又以日股最慘，週一開盤指數直接摜破31000點，以30932點開出，暴跌2848點，或8.43%，指數開低走低，觸及30629點，跌3151點，或9.32%，截至台北時間8點26分，報30789點，跌2991點或8.86%。

南韓綜合指數跌勢相對較輕，開盤跌106.17點，或4.3%，以2359.25點開出，指數開低走低，觸及2337.46點，跌127.96點或5.19%。

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