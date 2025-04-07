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羅伯特清崎：美國已陷入經濟衰退甚至是大蕭條

2025/04/07 10:05

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）稱美國已陷入經濟衰退甚至是大蕭條。羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）稱美國已陷入經濟衰退甚至是大蕭條。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月2日將宣布對等關稅措施，引發全球金融市場劇烈震盪，美股也遭受衝擊，道瓊指數市值短短2日內蒸發逾6兆美元（約新台幣199.54兆元），震撼國際投資界。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱這場歷史性的大崩盤將會摧毀數百萬投資者的財務安全，尤其是「嬰兒潮世代」（1946 年至 1964 年出生的一代人），並認為美國已陷入經濟衰退，甚至是大蕭條。

綜合媒體報導，羅伯特清崎上週六（5日）在社交平台X發文稱，自己不該說這些話，因為這樣說感覺不太「酷」，但他早就和大家說過，確實告訴大家，在他寫的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》一書中，警告史上最嚴重的股市崩盤將會摧毀數百萬投資者的財務安全，特別是「嬰兒潮世代」，如今這場股災已經發生了。我們目前正處於經濟衰退之中，更有可能的是...陷入蕭條。

羅伯特清崎解釋，為什麼他之所以一再警告嬰兒潮世代，是因為這個世代已經「沒時間了」，就像飛行員說的：「他們快沒跑道了（running out of runway）」，嬰兒潮世代已沒有時間進行長期投資股票、債券、共同基金或 ETF的風險，因為退休資金可能來不及回本。

那現在投資人能做什麼？羅伯特清崎表示，正如他多年來一直建議的那樣，他建議關注非華爾街資產。多年來他一直建議儲蓄真正的黃金、真正的白銀，以及比特幣。原因是因為在這次紙幣市場崩潰之後，數百萬虛假紙幣資產被消滅，美國聯準會（Fed）和財政部很可能會全速開動印鈔機，印刷數兆美元的「假鈔」，推升這些貨幣變得更加虛假，而真正的貨幣白銀、黃金、白銀和比特幣的價值將會上漲。

羅伯特清崎要投資人注意，黃金、白銀和比特幣的價格並沒有上漲，真正發生的是，美元的價值正在下跌，導致所有有價值的東西，例如食物、房屋和能源，變得更昂貴，也就是所謂的「通膨」。

文章最後，羅伯特清崎給那些還有「一點跑道」的人建議，稱若你還有「一點跑道」的時間，或許該考慮儲存真正的貨幣，也就是黃金、白銀和比特幣，並要投資人保重，因為前方將會有一場嚴峻的風暴。

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