台積電高雄廠面試通知信曝光 網友:像房地產廣告信

台積電高雄F22廠已掛上「tsmc」的Logo，正持續招募人才。（記者李惠洲攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄F22廠正持續招募人才，面試邀約通知信相當有創意，但網友覺得「看起來有點像房地產廣告信」!

台積電高雄晶圓F22廠共設有5個廠，生產2奈米的P1廠，預計今年開始量產，共約招募1500名員工；P2廠預計今年完工；P3廠去年8月通過環評、10月動工；P4、P5廠於今年2月中的環評初審已過關、4月初通過都計變更。

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台積電所在地的「楠梓產業園區」（將納入南科高雄第三園區），離高雄捷運紅線R17世運站不遠，到左營高鐵站也僅1公里，交通便利，是吸引員工的一大特點。

一名國立大學碩士生，近日收到台積電高雄廠的面試邀約通知信，職務是設備工程師，信中特別強調「坐擁台積唯一捷運生活圈，Fab22到北車的距離是99分鐘、不是380公里」、「生活豐富多元，百貨街店展覽演唱會任選」、「更大的生活空間，更多的醫療資源，所謂居住CP值，懂的人就懂」、「2奈米製程地表最先進，多元晉升發展機會等待你」。

這封面試邀約通知信被分享上網，網友看了笑說:「看起來有點像房地產廣告信!」

這封信也非常有梗，例如:「長大的你可以與重要的人分享些什麼？玩過吃雞PUBG沒？你能夠想像站在地表狙擊月球上一個以每秒近百公尺移動的50元硬幣嗎？在黃光這是我們的基本技能!在黃光任一機台造價都比F16還昂貴，一台EUV曝光機更是直接兩台F35隱形戰鬥機，現今EUV研發經費已超過200億美金且持續發展中。現在我們需要您的加入，協助我們管理整個無塵室內含金量最高的設備軍火庫，創造下一個奇蹟，在人類半導體歷史上留下您的足跡」。

信中也強調:「不同的你相信會為團隊帶來不同答案，就像你玩網路遊戲組建隊友，總是有野蠻人、聖騎士、法師及治療師，多元團隊就是最強團隊！」

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