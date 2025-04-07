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證交所信心喊話 台股短期震盪難免 要對政府及產業界應變有信心

2025/04/07 08:54

證交所董事長林修銘信心喊話，指台股短期震盪難免，但政府已有因應措施，若股市發生非理性連續下跌，必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施（記者陳永吉攝）證交所董事長林修銘信心喊話，指台股短期震盪難免，但政府已有因應措施，若股市發生非理性連續下跌，必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕美國對等關稅衝擊將衝擊今日台股，證交所在今日一早就信心喊話，證交所董事長林修銘指出，台股短期震盪難免，但政府已有多項因應政策，證交所也將持續注意國際局勢變化，與上市公司保持密切合作，協力促進上市公司資訊透明，鼓勵企業召開法說會，與投資人溝通，以利投資人瞭解公司之因應對策，提升市場信任度，並將持續追蹤並督促落實庫藏股買回之執行。

此外，林修銘表示，證交所亦持續監控市場各項措施，掌握市場信用交易狀況，確保各項風險控管機制得以有效發揮預期功能。

證交所籲請投資人，臺灣企業自美中貿易戰開始，即以多元供應鏈展開全球佈局，大舉前往東南亞、印度及美加墨經濟圈設廠投資，依產業屬性及企業規模能力，角逐「亞洲盃」或「世界盃」。在具備多元供應鏈、數位轉型及與時俱進的創新動能下，已大幅降低企業營運和發展的衝擊，並不斷提升競爭力。

林修銘說，臺灣產業韌性必能充分因應全球經濟局勢的挑戰，國人要對產業及政府的應變有信心。短期市場波動應回歸基本面理性評估，審慎面對近期臺股震盪走勢，證交所也會持續密切觀察相關國際事件對臺股之影響，倘若股市發生非理性連續下跌，必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施。

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