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美道瓊期貨繼續暴跌逾4％ 那斯達克期貨跌5％

2025/04/07 08:51

美股期貨週日（6日）晚間開盤續跌。（路透）美股期貨週日（6日）晚間開盤續跌。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）實施強硬關稅政策，導致市場出現大規模拋售潮，美股期貨週日（6日）晚間開盤續跌，將標普500指數逼近熊市邊緣。

綜合外媒報導，週日晚間美股期貨開盤持續走低，道瓊工業指數跌1500點，或4％；標普500指數期貨跌4.3％；那斯達克期貨跌幅則一度達5％。

分析師表示，美股期貨下跌4％，目前還沒看到一夜之間出現變化的跡象。問題之一是，人們希望政府中的某個人在週末發表某種言論，表明可能會進行談判或是改變關稅，但他們似乎堅持己見，所以美股跌了4％以上。

分析師指出。人們對於這種不確定性、潛在的收益下滑感到緊張，而美國聯準會（Fed）已表明，將持續觀望直到事態更明朗，但若是聯準會不出手相助，還有誰能夠拯救市場。

道瓊指數週五（4日）收盤進入修正區間，較12月的高點跌逾10％，這是該指數3年多來收盤首次進入修正區間；那斯達克指數自2022年以來首次進入熊市，較12月歷史高點已來跌逾20％；標普500指數則在熊市邊緣，自2月19日重寫歷史新高已來，已跌17.4％，週一（7日）開盤恐打進熊市。

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