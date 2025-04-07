關稅引發股市崩盤 川普：有時必須「服藥」

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）推動的關稅政策引發股市狂瀉，川普週日（6日）受訪時針對這一情況回應，有時必須「服藥」，並補充自己並非故意策劃市場拋售。

《路透》報導，談到關稅造成的經濟影響時，川普在空軍1號向記者表示，自己並不希望讓任何事情倒下，但有時候必須「吃藥」才能解決問題。川普強調，自己並不擔心市場損失。在關稅衝擊下，美股短短2天蒸發6兆美元（約新台幣199兆元）川普補充，美國之所以受到其他國家如此惡劣的對待，是因為愚蠢的領導階層放任這種事情發生。

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川普也提到，週末已與來自歐洲和亞洲的領導人進行對話，他們希望說服自己能將預定在本週生效的關稅降低50％。川普表示，他們來到談判桌前，他們想要談談，但除非他們每年付美國一大筆錢，否則沒什麼好談的。

隨著華爾街期貨暴跌，市場押注美國經濟衰退的風險不斷擴大，美國最快可能在5月降息，週一（7日）亞洲股市開局不利。摩根大通（JPMorgan）經濟學家預估，關稅將導致美國全年GDP降0.3％，低於先前預估的1.3％成長，失業率則會從現在的4.2％攀升至5.3％。

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