晶圓代工、AI晶片銷售疲軟 三星Q1獲利預估跌21％

三星今年第1季利潤預估將下滑21％。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）將於週二（8日）公佈財報，在人工智慧（AI）晶片銷售疲軟以及晶圓代工業務不振的情況下，今年第1季利潤預計將下滑21％。

《路透》報導，三星聯席執行長韓宗熙（Han Jong-hee）在3月下旬因心臟病驟逝，這家全球最大的記憶體晶片製造商高層再次被迫改組，並將於週二公佈Q1初步收益。

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自去年中旬以來，三星一直在努力應對晶片利潤下滑的問題，因為三星落後於主要競爭對手SK海力士（SK Hynix），而這家公司正為AI晶片領導者輝達（NVIDIA）提供高效能記憶體晶片。由於在高階市場寸步難行，三星現在嚴重依賴中國客戶，尋求不受美國出口限制的非先進產品。

NH投資證券（NH Investment & Securities ）資深分析師柳英浩（Ryu Young-ho，音譯）預估，由於預期美國將推出更多銷售限制，中國客戶在前1季加強了對AI晶片的採購力道，Q1對晶片的需求有所下降。與此同時，高頻寬記憶體（HBM）晶片在三星整體DRAM（動態隨機存取記憶體）出貨量的佔比可能略有下降，導致DRAM獲利能力下降。

根據LSEG SmartEstimate，三星1月到3月的單季營業利潤為5.2兆韓元（36.2億美元，約新台幣1288億元），去年同期利潤為6.6兆韓元（約新台幣1634.8億元）。其中，晶片業務Q1營業利潤為1.7兆韓元（約新台幣421億元），去年同期為1.9兆韓元（約新台幣470.6億元）。以LSEG公佈的數據來看，三星的表現恐再次輸給對手SK海力士。根據預測，SK海力士的利潤預計將比去年同期成長1倍以上。

分析師指出，儘管三星正在重新設計最先進的HBM晶片，以供應關鍵客戶，但大宗晶片佔比較重的的情況下，導致三星獲利能力更容易受到價格波動的影響。根據集邦科技（TrendForce）數據，今年第1季，智慧手機和個人電腦（PC）中廣泛使用的DRAM價格年減約25％，用於資料儲存的NAND（儲存型快閃記憶體）晶片價格同期跌約50％。

美國總統川普（Donald Trump）對貿易夥伴徵收的全面對等關稅也將提高三星從智慧手機、電視、筆記型電腦到家電等各類產品的成本。分析師認為，三星可能會考慮實現產地多元化，這是中長期戰略的一部份，但這也不是1、2年之內就可以完成的事情。如果對消費電子設備的關稅持續存在，將不可避免的影響消費者需求。

在晶圓代工業務方面，分析師表示，三星很可能將美國新廠的投產時間從2026年進一步延後至2027年，因為該公司尚未拿下任何重大的生產訂單，導致公司的代工業務持續處於虧損狀態。三星最初計劃讓該工廠在2024年開始運作。

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