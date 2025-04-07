日股大屠殺跌近9％ 韓股跌逾5％

黑色星期一來了！日股大屠殺逾3000點，韓股跌逾5%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球金融市場持續籠罩在川普關稅風暴眼，亞股續上演黑色星期一，日股週一開盤暴挫逾9%，跌逾3000點，指數摜破31000點，韓股也下挫逾5%，失守2400點。

美國總統川普關稅政策衝擊全球市場，美股上週五持續重挫，3大指數跌幅均超過5%。

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而亞股也難逃暴跌命運，持續陷關稅風暴眼，其中又以日股最慘，週一開盤指數直接摜破31000點，以30932點開出，暴跌2848點，或8.43%，指數開低走低，觸及30629點，跌3151點，或9.32%，截至台北時間8點26分，報30789點，跌2991點或8.86%。

南韓綜合指數跌勢相對較輕，開盤跌106.17點，或4.3%，以2359.25點開出，指數開低走低，觸及2337.46點，跌127.96點或5.19%。

美股4大指數上週五收盤表現，道瓊工業指數終場下跌2231.07點，或5.50%，收在38314.86點。

標準普爾500指數下跌322.44點，或5.97%，收在5074.08點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌962.82點，或5.82%，收在15587.79點。

費城半導體指數下跌296.030點，或7.60%，收在3597.655點。

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