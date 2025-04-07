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全球股市雪崩巴菲特仍老神在在！專家揭波克夏今年來逆漲逾9％關鍵

2025/04/07 12:41

全球股市雪崩巴菲特仍老神在在！專家揭波克夏今年來逆漲逾9%關鍵（路透） 全球股市雪崩巴菲特仍老神在在！專家揭波克夏今年來逆漲逾9%關鍵（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球股市上週接連出現雪崩，且暴跌仍在持續中，不過，股神巴菲特旗下的波克夏在經歷殘酷1週的殺戮，今年來仍維持正報酬，漲幅逾9%，專家表示，主要是波克夏是目前市場上為數不多，不以川普不可預測的政策為生計的股票之一，且其擁有逾11兆的現金部位優勢。

CNBC報導，位於奧馬哈的Geico保險公司和BNSF Railway的B類股票上週下跌了6.2%，但跌幅低於S&P 500的9.1%的拋售，和科技股為主的納斯達克指數的10%的跌幅。

而內需導向的波克夏還擁有大型製造業、能源和零售業務，今年仍上漲約8%，在盤面一片慘綠下，波克夏B股價今年來仍上漲9.41%，報493.53美元。

根據Evercore ISI技術分析主管Rich Ross表示，波克夏股價也是S&P 500中唯一1家仍在其200天移動平均線上方交易的股票。

波克夏的表現優於川普，而川普發起全球貿易戰的令人震驚的舉動，已經動搖了經濟前景，作為回應，股市陷入了混亂，標普500指數在短短兩個交易日內暴跌了10%。藍籌股道瓊指數首次連續下跌超過1500點。一些尋求相對安全藏身之處的投資者發現波克夏很有吸引力，因為其龐大的保險帝國具有防禦性，而且該集團擁有無與倫比的資產負債表，截至2024年底擁有3340億美元（約新台幣11.08兆）的現金。

Ritholtz Wealth Management投資長布朗（Josh Brown）表示，波克夏是目前市場上為數不多，不以川普不可預測的政策為生計的股票之一，市場正在正確地分辨出，有些公司不必攜手白宮進行分拆，有些公司不會根據10年期公債殖利率的位置、中國下一步做什麼或加拿大人的感受來決定生死。

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