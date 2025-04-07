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因應美國關稅戰 鄭麗君：調降關稅 擴大採購與投資

2025/04/07 06:29

美國對台祭出32％的對等關稅，行政院副院長鄭麗君昨天接受本報專訪時指出，政府將調整台美關稅結構，下修特定項目關稅，同時，擴大對美採購與對美投資。（記者鍾麗華攝）美國對台祭出32％的對等關稅，行政院副院長鄭麗君昨天接受本報專訪時指出，政府將調整台美關稅結構，下修特定項目關稅，同時，擴大對美採購與對美投資。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台祭出32％的對等關稅，行政院副院長鄭麗君6日接受本報專訪時指出，政府將透過對美談判，爭取改善對等關稅，同時下修特定項目關稅、擴大對美採購與投資，而中油和阿拉斯加已簽署天然氣採購和投資意向，今年預計有農業及工業採購團赴美。

鄭麗君指出，政府先前分析台美關稅級距，我輸美金額98.7%的關稅為0至5%，美國輸台金額75.1%的關稅介於0至5%間，但20%以上的關稅，占19.9%，台美平均關稅為6.5%與3.2%，當中有3.3%的差異，「確實存在關稅失衡」。

為何出現關稅差距？鄭麗君解釋，2024年台灣對美出口達1114億美元，其中工業產品占99%，品項集中於電子電機、資通訊、精密儀器等多為零關稅產品，台輸美產品已有76%為零關稅。至於台灣自美國進口為465億美元，62%為零關稅，政府希望在大部分已經零關稅基礎上，進一步檢視其他關稅項目，以調降關稅來談判。

據了解，調降關稅的品項，包括汽車與保健食品，尤其是美國汽車進口逐年減少，此可擴大進口，並在兼顧國內產業發展目標，互補性調降關稅。

在擴大採購方面，鄭麗君表示，國營事業已完成盤點4至10年的採購，包括原油及天然氣、工業材料設備，也已向民間了解，農產品可以擴大採購互補的項目，例行的農訪團將在8、9 月赴美採購，規模將擴大、採購期限也會比較長，同時也將恢復暫停已久的工業採購團，至於軍事採購部分，則尊重國防部規劃。

鄭麗君也強調，政府也關注到，台灣大部分外匯準備，有相當比例是購買美國公債等因素，都應可納入作為關稅下降的有利條件。

在擴大投資部分，鄭麗君指出，美國目前已成為我國對外投資首選，去年對美投資佔對外投資3成，對中投資則降為7.5%。目前台灣累積對美投資金額已超過1000億美元，創造約40萬個工作機會。據了解，未來不只台積電，其他企業對美投資也將顯著成長。

鄭麗君指出，對於美方關注違規轉運、反傾銷、供應鏈非紅化等議題，台灣都已積極應處。另也積極進行中國低價鋼品反傾銷調查，政府會進行出口管制，以及金流、物流、關鍵技術的安全管理，「我們的經濟安全目標與美方一致」。

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