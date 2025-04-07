逾50國尋求與美談判 川普政府官員：關稅創造最大籌碼

儘管川普政府的關稅政策引發市場動盪，其官員仍堅稱政策成功，已有逾50國主動接觸美方尋求貿易協商。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪後，白宮高層官員6日表示，已有超過50個國家主動接觸美方尋求展開貿易談判。官員們為此政策辯護，稱其為美國在全球貿易秩序中創造了「最大槓桿」，並淡化了上週美股因此蒸發近6兆美元（約新台幣198兆元）的經濟衝擊。

川普政府多位高層經濟顧問6日密集接受電視訪問，試圖將關稅描繪成重塑美國全球貿易地位的高明策略，並極力安撫市場對經濟衰退的擔憂。財政部長貝森特 （Scott Bessent） 強調，已有逾50國啟動談判，使川普處於強勢地位，並稱基於強勁的就業數據，沒有理由預期關稅會導致衰退。商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 則暗示關稅可能僅持續「數天或數週」，暗示其或為談判策略。

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報導提到，儘管官員們未透露具體國家名單或談判細節，但多國已公開表達尋求豁免或達成協議的意願。台灣總統賴清德提出以零關稅為基礎與美談判，並承諾台企將增加對美投資。以色列總理納坦雅胡亦表示將在與川普會晤時，尋求豁免該國面臨的17%關稅。印度官員先前也表示不打算報復，並已就可能達成的協議與美方展開談判。

然而，川普的關稅政策已引發全球經濟疑慮。摩根大通 （JPMorgan） 經濟學家預估，關稅將導致美國全年GDP萎縮0.3%，失業率也將攀升。上週美股經歷自疫情爆發以來最慘烈的一週，標準普爾1500綜合指數市值蒸發近6兆美元。白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特 （Kevin Hassett） 否認關稅旨在打壓股市以迫使聯準會降息。

針對關稅範圍涵蓋南極企鵝島等偏遠地區引發的質疑，盧特尼克解釋，採取全面性措施是為防止大國利用小國規避關稅。他表示，川普的考量是「不能讓世界任何地方成為中國或其他國家轉運貨物的漏洞」。美國海關已於上週六開始徵收針對多國的10%普遍關稅，而針對個別國家的更高「互惠」關稅稅率預計於本週三生效。

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