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川普關稅衝擊 沙烏地股巿挫6.78%創5年最大單日跌幅

2025/04/07 02:06

〔中央社〕美國全面性貿易關稅政策導致全球股巿暴跌。沙烏地阿拉伯國營媒體報導，當地證券交易所指數今天重挫6.78%，創自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最大單日跌幅。

法新社報導，美國總統川普本週引爆的關稅攻勢已經造成全球股災，引發全面貿易戰和經濟衰退疑慮。

在沙烏地，國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）報導，沙烏地股巿指數今天收盤下跌超過800點，跌幅約達7%，「下跌情況創5年來之最」，包括國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）在內的企業都無法倖免。

「新聞頻道」報導：「川普關稅對全球巿場造成沉重打擊，今天尤其重創沙烏地巿場。」

報導指出，公用事業、銀行、電信、能源類股分別下挫8.4%、6.9%、5.9%、5.29%。

堪稱沙烏地經濟「皇冠上的寶石」的沙烏地阿美石油公司股價重挫6.2%。

國營金融專業報刊Al Eqtisadiah報導，沙烏地股巿「巿值一個交易日就下跌超過半兆里亞爾（約1330億美元）」，沙烏地阿美石油公司巿值暴跌逾3400億里亞爾是主因。

其他波斯灣國家股巿同步下挫，包括科威特主要指數跌5.7%、卡達證交所指數跌4.2%、阿曼王國的馬斯開特股巿收跌2.6%。

阿拉伯聯合大公國因已將週末改到週六和週日，其阿布達比和杜拜股巿今天沒有開巿。1140407

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