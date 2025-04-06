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比照川普！美服貿全球居冠 經濟學人：各國平均應課19％對等關稅

2025/04/06 21:47

川普的對等關稅令舉世譁然。（路透）川普的對等關稅令舉世譁然。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普因產品貿易鉅額逆差，合理化他震驚全球的對等關稅措施，然而，美國去年對全球出售價值1.1兆美元（36.4兆台幣）的服務，是任何其他國家近兩倍之多，其服務貿易順差達2950億美元（9.7兆台幣），逼近歷史紀錄。《經濟學人》指出，若比照川普作法，各國平均應對美課徵19％的服務關稅，才能修正失衡的貿易。

川普公佈對等關稅措施時，指控數十年來全球各國「搶劫、掠奪、強暴、搜刮」美國。諷刺的是，使用美國銀行、諮詢與科技巨頭服務的客戶，有時也說著類似指控，對於亟思報復川普該關稅的各國官員而言，昂貴的美國服務成了明顯目標。

美國確實難以向全球銷售實質產品，去年其產品貿易逆差達1.2兆美元（39.7兆台幣）的空前紀錄，然而某方面來看，美國仍是出口強國，只不過擅長的是出口雲端算力、內容傳遞網路與金融避險工具等，而非金屬或工具機。

《經濟學人》指出，川普對等關稅的制定公式是雙邊貨貿逆差，除以各國進口額，再除以2。依據該公式發現，各國平均須對美國的服務貿易課徵19％的對等關稅，才能修正持續的雙邊貿易失衡。比如，在中國，美國的服務供應商將面臨28％關稅、歐盟15％、沙烏地阿拉伯41％、而委內瑞拉達47％。

該報導說，如果美國的貿易夥伴這麼做，將傷害自己的企業與消費者，如同川普的對等關稅將傷害美國人一樣。然而，服貿關稅的假設，顯示美國是如何易於遭報復。嚴格說來，不可能以徵收貨物關稅方式課徵服務關稅，服務不能透過貨櫃運送，當美企銷售諮詢服務或資料管理工具時，官員無法即時追蹤。

然而，各國政府仍有許多方式阻礙美國服務，包括反壟斷調查、數據規則、許可費與額外稅賦，比如在中國，美國貿易談判官員長期來聚焦阻止美國銀行、律師事務所與科技公司的市場准入規則，而從巴西到印度，監管官員對蘋果與Alphabet進行反競爭調查，處以高額罰款，迫其調整商業模式。

再者，對科技企業的營收徵收數位服務稅，美國強烈反對歐盟與其他地區對亞馬遜、Meta等美國巨頭課徵該稅賦，現在歐洲妥協的意願可能降低。歐盟還可以祭出「反脅迫工具」，將美企排除在龐大的公共採購市場之外，或限縮其智財權利。相關措施顯示，其他國家仍有能力打擊美國最具競爭力的跨國公司。

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