美關稅震撼 印度、印尼尋求談判解方不報復

針對美國對等關稅議題，印度尋求談判解方。圖左為美國總統川普，右為印度總理莫迪。（歐新社檔案照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕面對美國總統川普宣布加徵關稅引發的市場動盪，亞洲兩大經濟體印度與印尼均選擇不報復，尋求外交談判解決，與中、歐反制形成對比。《路透》指出，兩國此舉顯然是基於不同的戰略考量。

印度官員透露，雖面臨美國26%關稅，莫迪 （Narendra Modi） 政府不打算反制，正研究關稅命令中的豁免條款，並認為較早與美展開的貿易談判，使印度比其他亞洲國家更具優勢。雙方已同意目標在2025年秋季前達成早期貿易協議。

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先前印度已釋出善意，包括提議削減價值230億美元（約新台幣7617億元）的美國進口關稅，並已調降美製重機、波本威士忌關稅及取消數位稅。儘管選擇談判，官員坦承美關稅仍可能拖累印度本會計年度經濟成長0.2至0.4個百分點，並衝擊對美出口佔大宗的鑽石產業。

與此同時，印尼亦明確表態不對美國32%關稅進行報復。首席經濟部長哈塔托 （Airlangga Hartarto） 表示，此舉旨在維護長期貿易利益、國內投資環境與經濟穩定。雅加達將支持受衝擊的成衣、製鞋等產業，並尋求與歐盟加強貿易作為替代方案，同時將派遣高層代表團赴美談判。

美國為印尼第三大出口市場，2024年印尼對美出口263億美元（約新台幣8710億元），享有168億美元（約新台幣5564億元）順差，主要出口電子、成衣及鞋類。

報導指出，儘管面臨經濟風險，這兩個對美貿易順差國現階段均選擇優先對話，避免衝突升級，凸顯其側重長期戰略與國內穩定的考量。

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