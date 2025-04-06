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美關稅「核爆」衝擊電子五哥 融資餘額一次看

2025/04/06 20:31

川普宣布對台灣課徵32%的關稅，電子產業將受巨大衝擊。（法新社檔案照）川普宣布對台灣課徵32%的關稅，電子產業將受巨大衝擊。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕清明連假週日（6日）落幕，台股週一（7日）面臨美國總統川普拋出的「核彈級」對等關稅，電子產業被市場認為將是此波「核爆」的中心範圍，觀察上週三（2日）收盤後，電子五哥皆仍有相當程度的融資餘額，其中張數最高的個股為緯創（3231），總計5萬4895張；而相同產業性質的廠商鴻海（2317）融資餘額則是高達9萬5003張。

根據證交所公開資料，AI伺服器代工三雄當中的緯創4月2日股價收在101元，單日下跌0.49%，成交量1萬3323張，融資餘額為5萬4895張，券資比2.32%。

廣達（2382）同天股價收在233元，單日下跌0.43%，成交量1萬2760張，融資餘額為2萬9926張，券資比0.87%。

英業達當日收在42.85元，跌幅1.04%，成交量1萬1790張，融資餘額4萬1912張，券資比1.71%。

進一步觀察仁寶（2324）4月2日股價收在32.4元，單日下跌2.11%，成交量1萬5564張，融資餘額8177張，券資比7.59%。

和碩同一天股價收在86.8%，單日下跌0.69%，成交量6062張，融資餘額2207張，券資比0.05%。

AI伺服器代工巨頭鴻海（2317）當天股價收在153.5元，漲幅0.99%，成交量3萬8004張，9萬5003張，券資比2.09%。

因應美國政府祭出的對等關稅，總統賴清德昨日已於官邸找來產業代表開會商議對策，出席人士包括鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、和碩集團董事長童子賢、宏碁（2353）創辦人施振榮與董事長陳俊聖、華碩（2357）集團共同執行長胡書賓、台積電（2330）資深副總暨台灣半導體產業協會理事長侯永清、友達（2409）與富采（3714）董事長暨台北市電腦公會理事長彭双浪。

據了解，與會者均認同要立足台灣、佈局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方亦未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。

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