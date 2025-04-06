歐盟擬反擊川普關稅 首波鎖定9273億元美國商品

美國總統川普2日宣布向各國徵收對等關稅。（路透）

〔中央社〕歐盟國家將在未來幾天試圖統一立場，反擊美國總統川普宣布實施的關稅。歐盟可能會對從牙線到鑽石、價值高達280億美元（約新台幣9273億元）的美國進口商品採取首批反制措施。

路透社報導，此舉意味著歐盟將跟隨中國與加拿大的腳步，對美國實施報復性關稅。

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歐盟已面臨美國對鋼鋁和汽車課徵的25%關稅，而川普又於2日宣布，對歐盟幾乎所有其他商品徵收20%的「對等」關稅，自9日起正式實施。

去年歐盟輸美產品總額達到5320億歐元（約新台幣19兆3696億元），川普的關稅涵蓋約70%歐盟對美出口商品，未來可能還會擴及銅、藥物、半導體和木材等。

負責協調歐盟貿易政策的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）明晚將向成員國提出一份美國產品清單，以對美國商品徵收額外關稅。此舉是針對川普的鋼鋁關稅，而不是更廣泛的對等關稅。

清單中預計包括美國肉類、穀類、葡萄酒、木材、服飾，以及口香糖、牙線、吸塵器和衛生紙。

其中波本威士忌受到許多關注，也暴露歐盟內部的分歧。歐盟執委會計劃對波本威士忌徵收50%關稅，這促使川普揚言對歐盟的所有葡萄酒、香檳和酒精類產品課徵200%關稅來反制。

葡萄酒出口國法國與義大利均表達擔憂。經濟高度依賴自由貿易的歐盟，希望確保任何回應都能獲得廣泛支持，以便持續向川普施壓，最終進入談判。

盧森堡將於明天稍早舉行川普宣布大規模關稅以來的首次歐盟全體政治會議，屆時歐盟27個成員國的貿易首長將就關稅影響以及應對方案進行討論。

無論如何，歐盟的初步反制關稅將於9日進行表決並有望獲得批准，除非15個成員國反對，且這些國家的人數占歐盟人口的65%。

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