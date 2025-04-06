亞洲服飾出口國遭課高關稅 學者：美消費者得吞漲價苦果

美國產業組織警告，如果川普總統對主要貿易夥伴出口商徵收的對等關稅按計劃生效，這些出口商勢必調漲價格，最終還是會轉嫁給消費者。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國產業組織警告，如果川普總統對主要貿易夥伴出口商徵收的對等關稅按計劃生效，這些出口商勢必調漲價格，今年秋天美國家庭讓孩子穿著新運動鞋、牛仔褲和T恤返校，可能要花費更多預算。

美國服裝與鞋類協會（AAFA）引述最新數據指出，美國97%的服飾與鞋子皆來自進口，且主要來自亞洲，沃爾瑪、Gap、Lululemon和耐吉等幾家公司的大部分服裝，都是在亞洲國家生產的。

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在川普就貿易失衡懲罰個別國家的計劃下，亞洲這些服裝製造中心遭受沉重打擊。川普對中國所有進口商品徵收34%對等關稅，若加上今年前兩輪加徵的20%關稅，合計關稅高達54%，越南被徵收46%對等關稅，孟加拉和印尼則分別被徵收37%和32%。

與外國工廠合作使得美國時尚產業的公司降低了勞力成本，但無論是這些公司還是他們的海外供應商都不可能吸收如此高昂的新成本。印度、印尼、巴基斯坦和斯里蘭卡也被徵收高額對等關稅，因此不可能立即成為採購的替代方案。

AAFA執行長拉馬爾（Steve Lamar）表示：「如果這些關稅維持下去，最終還是會轉嫁給消費者。」

另一產業團體美國鞋類分銷商與零售商協會（FDRA）對鞋價可能上漲的情況進行了評估，並指美國銷售的鞋款99%都是進口的，預估目前零售價為77美元（新台幣2548元）的中國製工作靴將漲價至115美元（新台幣3805元），而消費者購買的越南製慢跑鞋，售價將由目前的155美元（新台幣5129元）漲至220美元（新台幣7279元）。

FDRA 主席普瑞斯特（Matt Priest）預測，低收入家庭及其購物場所將受到最大影響。根據該組織的計算，一雙中國製兒童鞋現在的價格為 26 美元（新台幣860元），到今年秋天返校購物季時，價格可能會漲至 41 美元（新台幣1357元）。

多位產業分析師和經濟學家表示，他們認為關稅最終會變成消費者要繳納的銷售稅，擴大美國最富有居民與中低收入居民之間的貧富差距。

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員洛夫利（Mary E. Lovely）表示：「既然對孟加拉、越南和中國的對等關稅稅率如此之高，美國將從哪裡購買衣服？新的『黃金年代』是否意味著我們自己編織內褲，自己組裝手機？」

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