大同與KPMG完成簽約 加速美國市場應對與布局

大同今日指出，有信心可進一步迎合川普政府的在美生產政策，亦可最大程度避免受到關稅因素的影響。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日表示，為加速美國市場策略性投資計畫進行，已經與安侯建業聯合會計師事務所KPMG完成簽約，將藉其跨國財務服務，推進美國電力事業佈局，首選標的為同時具有變壓器、電線電纜生產能力的美國本土重電廠，預期利用併購或股權投資方式快速進入，儘速完成戰略夥伴選定及完善相關投資法遵，積極爭取美國電力市場商機大餅。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，對全球市場投下震撼彈，大同指出，其目的是讓製造業回流美國，而台灣在新的關稅政策下，關稅驟升至32%，對以貿易為導向的國家，預計各行各業將皆受衝擊。

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根據美國能源部預測，2023至2028年間，AI伺服器的電力需求將成長4至8倍。美國電網策略顧問公司也預估，未來5年美國的電力需求可能增加128GW，到2029年美國的整體電力需求將增加15.8%。

由於對等關稅勢將使各國增加對美投資，在電網強韌及電力供需的剛性需求下，大同持續看好美國電力設備市場。

為因應川普對等關稅政策及其競選承諾，大同於去年便啟動策略佈局，包含：

１、以併購或策略入股美國本土重電廠，目前已完成組建美國重電業務團隊，爭取以西部、德州電網為中心的電力公司和企業的變壓器標案及訂單，今年第一季已成功收穫美國客戶訂單青睞。

大同也指出，未來若美國本土策略夥伴加入，變壓器與電線電纜將可在美直接生產或組裝，靈活的應變策略將可創造不同於國內業者的差異化優勢。

２、執行地緣政治的風險分散策略，大同在日本，東南亞及中東皆有據點，避免業務過度集中，並與在地企業組成合作聯盟，爭取電力公司及民營企業訂單，截至第一季為止，已為公司帶來眾多訂單，能見度已上看至2027年。

大同指出，積極預判國際情勢及產業趨勢為公司強項，大同有信心可進一步迎合川普政府的在美生產政策，亦可最大程度避免受到關稅因素的影響。分散地緣風險與最佳化國內外營收比重為現階段營運重要策略，將將持續加緊拓展海外業務版圖。

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