打擊空頭氣焰救台股 歷年限空令1次看

美國關稅衝擊全球股市，台股7日恐迎來補跌。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對等關稅後，全球股市慘遭血洗，美股市值短短2天蒸發6兆美元（約台幣199兆），台股適逢清明節休市，7日恐迎來黑色星期一。金管會6日緊急宣布救市措施，4月7日至11日實施三項暫時性「放空新措施」。回顧歷史，金管會曾祭出5次禁空或限空措施。

「限空令」指的是所有抑制空方的措施，例如限制借券賣出數量等，「禁空令」是禁止股票放空、但可設條件，因此，廣義來說「禁空令」屬於「限空令」的一種。

請繼續往下閱讀...

第1次禁空令是1998年9月因應亞洲金融風暴，規定平盤以下不得放空。

第2次是2008年9月因應金融海嘯，當時美國發生雷曼兄弟倒閉、次貸危機引爆全球金融風暴，政府再度祭出禁空令，並2度調整禁空令，分別是在9月22日宣布150檔股票在平盤以下禁止放空，10月1再祭出全面禁空。

第3次是2015年中國股災，實施平盤以下禁止放空。

第4次是2020年3月因新冠疫情肆虐，3月19禁空令配合國安基金進場護盤。

第5次則是2022年，當時股市遭到俄烏戰、美國鷹派升息、通膨等衝擊，金管會9月30日祭出「限制借券賣出、拉高融券保證金成數」措施，10月12日擴大限空程度，10月21日再祭有條件限空令，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法