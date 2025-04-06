晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應美高關稅衝擊 竹市府產業資源平台助業者度難關

2025/04/06 18:57

因應美高關稅衝擊，竹市府將以產業資源平台助業者度難關，圖為竹市府舉辦「二代青創產業交流會」情形。（市府提供）因應美高關稅衝擊，竹市府將以產業資源平台助業者度難關，圖為竹市府舉辦「二代青創產業交流會」情形。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市是台灣高科技產業的重鎮，聚集了大量的半導體和電子產品的研發與製造企業。因應美國政府宣布新一輪關稅政策，其中台灣受課徵稅率高達32%。代理市長邱臣遠指出，儘管半導體產品暫時獲得豁免，但新竹市以高科技產業為主的竹科園區及相關產業仍面臨不小壓力，期望中央提出的協助方案能有效降低新竹科技產業的衝擊。

竹市府相關局處採取應對措施，包括以下三項重點：

一、將透過工策會持續運作的產業諮詢整合平台，蒐集公協會與中小企業及出口導向廠商的需求與意見。

二、透過香山工業區服務中心的產業服務資源，來強化產業輔導、協助檢討供應鏈結構與技術支援。

三、爭取中央補助及竹科園區局保持密切聯繫，確保溝通順暢，讓中央政府的相關應對措施能夠有效協助企業與廠商，並落實到新竹市。

市府指出，日前行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細的規劃與說明。市府呼籲，該預算的使用必須真正落實到地方，幫助竹市受衝擊的企業與民眾減輕負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財