因應美高關稅衝擊 竹市府產業資源平台助業者度難關

因應美高關稅衝擊，竹市府將以產業資源平台助業者度難關，圖為竹市府舉辦「二代青創產業交流會」情形。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市是台灣高科技產業的重鎮，聚集了大量的半導體和電子產品的研發與製造企業。因應美國政府宣布新一輪關稅政策，其中台灣受課徵稅率高達32%。代理市長邱臣遠指出，儘管半導體產品暫時獲得豁免，但新竹市以高科技產業為主的竹科園區及相關產業仍面臨不小壓力，期望中央提出的協助方案能有效降低新竹科技產業的衝擊。

竹市府相關局處採取應對措施，包括以下三項重點：

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一、將透過工策會持續運作的產業諮詢整合平台，蒐集公協會與中小企業及出口導向廠商的需求與意見。

二、透過香山工業區服務中心的產業服務資源，來強化產業輔導、協助檢討供應鏈結構與技術支援。

三、爭取中央補助及竹科園區局保持密切聯繫，確保溝通順暢，讓中央政府的相關應對措施能夠有效協助企業與廠商，並落實到新竹市。

市府指出，日前行政院已提出880億元預算案因應美國關稅，但相關具體方案仍需更詳細的規劃與說明。市府呼籲，該預算的使用必須真正落實到地方，幫助竹市受衝擊的企業與民眾減輕負擔。

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