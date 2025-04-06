股市限空令來了！金管會宣布4/7至4/11三大救市措施

金管會宣布，4月7日至11日實施三項暫時性放空措施。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期美國公布對等關稅相關措施後，造成國際股市大幅震盪，金管會今日宣布，4月7日至11日實施三項暫時性「放空新措施」，包括開放多元擔保品、調降每日盤中借券賣出（放空）數量、最低融券保證金成數調整至130%；業界解讀，就是要讓投資人不易做空。

金管會指出，由於美國對等關稅政策連日造成各國股市巨幅下跌，且適逢台股連假期間休市並未同步反應，加上國際市場資訊尚未完全明朗，勢必對台灣資本市場穩定，產生諸多重大不確定變數；再加上國際貿易及關稅課徵問題錯綜複雜多變，在諸多資訊尚未明朗前，為維持股市穩定並兼顧投資人權益，金管會宣布自4月7日起至11日止採行以下三大暫行措施:

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1、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

2、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

3、上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。

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