晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股2天蒸發199兆 手握10兆現金巴菲特進場撿便宜？

2025/04/06 20:48

「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票，該股股價也遭到關稅波及。（路透）「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票，該股股價也遭到關稅波及。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅血洗全球股市，美股2天蒸發6兆美元（約台幣199兆），投資人都想知道是否可以進場抄底？擅長在市場恐慌時期進場撿便宜的股神巴菲特，目前手握3210億美元（約台幣10.6兆）現金，動向備受矚目。投資專家認為，巴菲特可能會等待更低的價格或市場更明朗化，才會買入股票。

川普2日宣布新一波關稅政策，引發美國與全球市場劇烈震盪，3日及4日連續重挫兩天，市值蒸發6兆美元，巴菲特鍾愛的股票也重挫，蘋果、美國運通、美國銀行和西方石油公司的股價均大跌。

市場正在觀察巴菲特是否進場抄底？《商業內幕》指出，巴菲特的名言是：「別人恐懼時我貪婪」、「當下金雨時，拿出桶，而不是頂針」，這位傳奇的廉價商品獵人多年來一直在等待股市像上週一樣崩盤，但他可能還沒有進場抄底。

報導稱，現年 94 歲的巴菲特在過去兩年內淨賣出價值 1580 億（約台幣5.2兆）美元的股票，其所屬波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）帳上現金儲備，從 2022 年 9 月不到 1100 億美元（約台幣3.6兆）增長約兩倍，至 2024 年底的 3210 億美元，比可口可樂的市值還要高。

憑藉充裕的資金，巴菲特似乎有能力介入市場大跌並以低價買進股票。然而，這位以耐心和自律著稱的投資者，可能要等待更長時間才會出手。

Check Capital Management執行長切克（Steven Check）表示，當價格下跌時，一定會鼓勵巴菲特進場，除非他認為新的永久性損害大於價格折扣。不過，目前巴菲特可能需要等待更大的跌幅，才能大量買入。

巴菲特的追隨者則可能要等到5 月波克夏股東大會，或者 8 月第二季投資組合更新後，才能知道股神是否在上週增持股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財