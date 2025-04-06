美股2天蒸發199兆 手握10兆現金巴菲特進場撿便宜？

「股神」巴菲特鍾愛可口可樂，旗下的波克夏海瑟威持有可口可樂股票，該股股價也遭到關稅波及。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅血洗全球股市，美股2天蒸發6兆美元（約台幣199兆），投資人都想知道是否可以進場抄底？擅長在市場恐慌時期進場撿便宜的股神巴菲特，目前手握3210億美元（約台幣10.6兆）現金，動向備受矚目。投資專家認為，巴菲特可能會等待更低的價格或市場更明朗化，才會買入股票。

川普2日宣布新一波關稅政策，引發美國與全球市場劇烈震盪，3日及4日連續重挫兩天，市值蒸發6兆美元，巴菲特鍾愛的股票也重挫，蘋果、美國運通、美國銀行和西方石油公司的股價均大跌。

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市場正在觀察巴菲特是否進場抄底？《商業內幕》指出，巴菲特的名言是：「別人恐懼時我貪婪」、「當下金雨時，拿出桶，而不是頂針」，這位傳奇的廉價商品獵人多年來一直在等待股市像上週一樣崩盤，但他可能還沒有進場抄底。

報導稱，現年 94 歲的巴菲特在過去兩年內淨賣出價值 1580 億（約台幣5.2兆）美元的股票，其所屬波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）帳上現金儲備，從 2022 年 9 月不到 1100 億美元（約台幣3.6兆）增長約兩倍，至 2024 年底的 3210 億美元，比可口可樂的市值還要高。

憑藉充裕的資金，巴菲特似乎有能力介入市場大跌並以低價買進股票。然而，這位以耐心和自律著稱的投資者，可能要等待更長時間才會出手。

Check Capital Management執行長切克（Steven Check）表示，當價格下跌時，一定會鼓勵巴菲特進場，除非他認為新的永久性損害大於價格折扣。不過，目前巴菲特可能需要等待更大的跌幅，才能大量買入。

巴菲特的追隨者則可能要等到5 月波克夏股東大會，或者 8 月第二季投資組合更新後，才能知道股神是否在上週增持股票。

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