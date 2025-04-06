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習近平不放過親信兒子！英媒驚爆劉鶴之子劉天然被抓了

2025/04/06 16:44

英媒披露，習近平（右）正在調查劉鶴（左）的兒子劉天然。（資料照，路透）英媒披露，習近平（右）正在調查劉鶴（左）的兒子劉天然。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，中國當局正在調查前國務院副總理、習近平親信劉鶴之子劉天然，知情人士爆料，劉天然已經被拘留。據悉，劉天然遭到調查與涉嫌金融貪腐有關。美國前CIA官員直指，劉鶴似乎與習近平鬧翻了，再也沒有政治影響力來保護他的兒子。

報導指出，7位了解調查情況的人士透露，劉天然正在接受調查，其父親曾是中國的經濟沙皇，此項調查與涉嫌金融貪腐有關。

劉天然是眾多中共「太子黨」的子女之一，他於 2016 年創立一家名為天壹紫騰資產管理公司，並擔任首位董事長。

劉天然一位前同事爆料，劉已經受到調查一段時間，恐怕已經失​​去自由，這意味著劉天然可能已經被捕。1位知情人士則說，劉天然已經被拘留，還有人說他已被調查至少6個月。

1位與這項貪腐調查有關的人士表示，中國當局先是調查劉天然與螞蟻集團計劃進行 370 億美元首次公開募股 （IPO） 之間的關係，此次IPO原本有望成為全球最大規模的 IPO，後來遭到北京喊卡。

該人士稱，調查期間，相關部門發現與螞蟻集團IPO無關的貪腐案件，習近平也已經收到一份關於這些指控的報告。

報導指出，這項調查是在習近平打擊中國金融業之際進行的，包括削減銀行家的薪酬，並審查許多頂級基金的融資和交易。一些知名的中國風險投資人因募資而受到審問，甚至被拘留，其中包括知名半導體投資人陳大同。

美國前中央情報局中國高級分析師、現任中國戰略集團（China Strategies Group）負責人詹森（Christopher Johnson）說，如果屬實，劉天然的案子將與習近平近年反貪調查的形式一致。

他說，這些調查的重點是中國高官與同夥的非法利益，一般來說，這些官員只要把不義之財歸還給國家，就能避免被捕，但劉天然被控不法行為的規模，可能會考驗這種做法的極限。

美國中央情報局前中國分析負責人懷爾德（Dennis Wilder）直言，這項調查表明劉鶴可能面臨問題。劉鶴在 2023 年退休後經常會見外國人，包括 2024 年 4 月與時任美國財政部長葉倫（Janet Yellen）會面，但在過去的一年裡，他似乎受到嚴重限制。

懷爾德說，劉鶴似乎與習近平鬧翻了，鑒於劉鶴無法接觸到習近平，他不再有政治影響力來保護他的兒子。

知情人士認為，劉鶴一直被限制得非常緊，一些瞭解他兒子被調查的人認為，劉鶴低調與調查有關。

《金融時報》無法聯繫到劉天然置評，但與他關係密切的一位人士否認相關報導，稱其沒有事實依據，完全不真實。劉鶴和天壹紫騰資產都沒有回應置評請求。

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