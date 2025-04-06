美對台課32％關稅 台南化妝品業者：去年底訂單已減量

川普宣布將對台開徵32%關稅，台南安定古寶無患子生技公司外銷美國的訂單，去年底已減量。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕美國總統川普宣布將對台開徵32%關稅，恐對產業造成衝擊，台南安定古寶無患子生技公司的化妝品，7年前即打入美國市場，董事長王高榮表示，美國客戶去年底的訂單已減量，預計本月中下旬出貨，關稅造成的影響尚待評估，大家還在觀望中，相信應沒有預期的悲觀。

安定古寶無患子外銷美國的產品以洗髮精、沐浴乳、乳液等化妝品為主，王高榮表示，美國客戶平均約3個月即會下一次訂單，去年前3季每次都下單4個貨櫃，川普從競選期間即提出關稅政策，去年11月當選後，美國客戶12月的訂單就減少為1個貨櫃，32%對等關稅消息曝光後，公司也曾和美國客戶聯繫，大家仍在觀望評估中，實際情形還要待出貨後，預計5月才會明朗，應沒有預期的悲觀。

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王高榮說，初期美國市場約佔公司銷售量的1/3，近年來積極開拓網路與電商，展現成效，國內市場佔9成以上，目前美國市場約佔3%，影響應該不大。且公司早已積極拓展外銷市場，目前亦前往馬來西亞、新加坡等地試水溫，開拓多元的銷售通路、研發創意創新的產品，以維持產業的競爭力。

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