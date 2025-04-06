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川普關稅戰劍指中國？經濟學人示警：恐適得其反

2025/04/06 15:14

美國宣布對等關稅後，中國也展開反制，開啟美中關稅戰。（美聯社）美國宣布對等關稅後，中國也展開反制，開啟美中關稅戰。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，川普的「MAGA」（讓美國再次偉大）正在向中國領導人施加壓力，要求其糾正最嚴重的經濟錯誤，同時也為重新繪製對中國有利的亞洲地緣政治版圖創造機會。至於中國能否抓住機遇取決於一個人，就是習近平。

報導指出，川普在白宮玫瑰園的言論對中國帶來很嚴重的衝擊，如果算上新的 34% 關稅，加上現有關稅，關稅稅率將上升到 65%，倘若算上取消小包裹關稅豁免的舉措，這個數字會更高。

鑑於中國出口仍佔GDP的20%左右，與2017年持平，川普關稅政次將衝擊中國經濟。由於美國正在全球築起壁壘，中國為規避關稅而將產業鏈轉移到越南等國的策略效果，也將大打折扣。

報導稱，貿易戰爆發之際，中國仍在努力應對通貨緊縮、房地產泡沫和人口低迷的問題。過去五年來，中國共產黨忽視疲軟的消費，並採取不明智的國家主義，這限制私營部門的發展。中國向世界各地輸出過剩產能，並培育尖銳的沙文主義，令美國在亞洲和歐洲的盟友感到不安。

儘管如此，中國仍將以比川普第一任期更為強勁的姿態，進入「讓美國再次偉大」的新時代。習近平長期以來一直認為，美國過於兩極化、壓力過大，難以維持其全球地位，他偏執的民族主義曾經看起來像是反烏托邦的誇張，如今遇到川普正在自殘並進行全面破壞。

報導認為，習近平自 2012 年成為中國領導人以來，一直在為當今混亂的世界做準備。他呼籲中國實現經濟和技術自給自足，中國已不再容易受到美國的制裁和出口管制等限制。儘管中國的銀行仍然需要美元，但現在大多數非銀行國際支付都是以人民幣進行。

報導說，中國的企業在從電動車到「低空經濟」（即無人機和飛行計程車）等各個領域，都擊敗了西方競爭對手。DeepSeek也是一個例子，它被視為中國繞過美國半導體禁運創新的標誌。

報導提及，當美國築起高牆時，中國將有機會透過投資夥伴國家的製造業，而不是向這些國家大量出口產品來重塑全球貿易關係。川普的保護主義、濫用盟友和對人權的漠視，是對美國價值觀的否定：自由世界的燈塔現在顯得反覆無常且危險。

報導並稱，習近平並無意填補美國留下的真空，但他有機會擴大中國的影響力，特別是在全球南方。如果中國除了推廣清潔技術外，還能更大膽減少國內碳排放，那麼就能夠在氣候變遷議題上展現領導力。而且美國若生產更多先進半導體，其保衛台灣的動力就會減少，這是送給習近平的禮物。

報導總結，即使川普的關稅戰可能為北京創造機遇，中國仍面臨危險，貿易戰可能引發全球經濟衰退。若川普未能與北京當局達成協議，他可能會猛烈抨擊貨幣問題並祭出更多制裁。中國仍有可能透過向世界其他國家傾銷產品，損害其與世界其他國家的關係。因此，中國能否抓住這個機遇取決於一個人：習近平。

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