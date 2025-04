川普關稅戰劍指中國？經濟學人示警：恐適得其反

美國宣布對等關稅後,中國也展開反制,開啟美中關稅戰。(美聯社)

〔財經頻道/綜合報導〕《經濟學人》指出,川普的「MAGA」(讓美國再次偉大)正在向中國領導人施加壓力,要求其糾正最嚴重的經濟錯誤,同時也為重新繪製對中國有利的亞洲地緣政治版圖創造機會。至於中國能否抓住機遇取決於一個人,就是習近平。

報導指出,川普在白宮玫瑰園的言論對中國帶來很嚴重的衝擊,如果算上新的 34% 關稅,加上現有關稅,關稅稅率將上升到 65%,倘若算上取消小包裹關稅豁免的舉措,這個數字會更高。

鑑於中國出口仍佔GDP的20%左右,與2017年持平,川普關稅政次將衝擊中國經濟。由於美國正在全球築起壁壘,中國為規避關稅而將產業鏈轉移到越南等國的策略效果,也將大打折扣。

報導稱,貿易戰爆發之際,中國仍在努力應對通貨緊縮、房地產泡沫和人口低迷的問題。過去五年來,中國共產黨忽視疲軟的消費,並採取不明智的國家主義,這限制私營部門的發展。中國向世界各地輸出過剩產能,並培育尖銳的沙文主義,令美國在亞洲和歐洲的盟友感到不安。

儘管如此,中國仍將以比川普第一任期更為強勁的姿態,進入「讓美國再次偉大」的新時代。習近平長期以來一直認為,美國過於兩極化、壓力過大,難以維持其全球地位,他偏執的民族主義曾經看起來像是反烏托邦的誇張,如今遇到川普正在自殘並進行全面破壞。

報導認為,習近平自 2012 年成為中國領導人以來,一直在為當今混亂的世界做準備。他呼籲中國實現經濟和技術自給自足,中國已不再容易受到美國的制裁和出口管制等限制。儘管中國的銀行仍然需要美元,但現在大多數非銀行國際支付都是以人民幣進行。

報導說,中國的企業在從電動車到「低空經濟」(即無人機和飛行計程車)等各個領域,都擊敗了西方競爭對手。DeepSeek也是一個例子,它被視為中國繞過美國半導體禁運創新的標誌。

報導提及,當美國築起高牆時,中國將有機會透過投資夥伴國家的製造業,而不是向這些國家大量出口產品來重塑全球貿易關係。川普的保護主義、濫用盟友和對人權的漠視,是對美國價值觀的否定:自由世界的燈塔現在顯得反覆無常且危險。

報導並稱,習近平並無意填補美國留下的真空,但他有機會擴大中國的影響力,特別是在全球南方。如果中國除了推廣清潔技術外,還能更大膽減少國內碳排放,那麼就能夠在氣候變遷議題上展現領導力。而且美國若生產更多先進半導體,其保衛台灣的動力就會減少,這是送給習近平的禮物。

報導總結,即使川普的關稅戰可能為北京創造機遇,中國仍面臨危險,貿易戰可能引發全球經濟衰退。若川普未能與北京當局達成協議,他可能會猛烈抨擊貨幣問題並祭出更多制裁。中國仍有可能透過向世界其他國家傾銷產品,損害其與世界其他國家的關係。因此,中國能否抓住這個機遇取決於一個人:習近平。

