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北京狂轟李嘉誠賣港口踢鐵板 巴拿馬出手了

2025/04/06 15:58

長和集團將出售巴拿馬運河等43個港口，給美商貝萊德為首的財團。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）長和集團將出售巴拿馬運河等43個港口，給美商貝萊德為首的財團。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團將出售巴拿馬運河等43個港口，給美商貝萊德（BlackRock）為首的財團，遭北京施壓和反壟斷審查。最新消息傳出，2名巴拿馬律師認為，長和旗下子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）與巴拿馬政府，於 1997 年簽訂的特許合約違憲，已向巴拿馬最高法院提起訴訟。

《南華早報》報導，兩名巴拿馬律師指控，數十年來的特許經營權讓長和取得巴拿馬運河兩端港口的控制權，對巴拿馬主權產生深遠影響。

此訴訟由律師卡斯特羅（Norman Castro）和馬西亞斯（Julio Macias），向巴拿馬最高法院提出，針對的是巴拿馬政府與長和子公司巴拿馬港口公司，於 1997 年簽訂的特許合約。

律師強調，此合約違反巴拿馬憲法，損害該國的主權、公共利益和經濟公平性。卡斯特羅強調，「我們要求法院宣布該合約違憲，因為它賦予一家本應屬於巴拿馬的私營公司特權」。

根據特許經營合約，長和有權限制在被稱為 Diablo 和 Isla Telfers 的指定區域，進行未來的港口開發，並保留對周邊地區基礎設施專案的否決權。律師們認為，根據巴拿馬法律，這些權力應該完全屬於國家。律師還說，特許權繞過強制性的公開招標要求。

卡斯特羅強調，這不是針對中國，也不是針對長和，而是違反特許權本身的法律結構。即使貝萊德完成收購，我們的行動仍將持續，論點不會改變。

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