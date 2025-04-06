川普揮關稅大刀全球戰慄 陸行之提3解方、最怕其他大國群起效尤

美國總統川普2日宣布向各國徵收對等關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對等關稅，台灣稅率達32%，該如何因應？知名分析師陸行之提出3大解方，他還認為，台灣的32％關稅不會永遠都是32％，比較擔心的是，其他大國群起效尤。

針對川普關稅大刀揮向全球，陸行之在臉書PO文指出，現在看起來，公司過分樂觀，市場因關稅漲價影響需求提前下修的歷史又要重演了，每個出超國對川普祭出的全球萬萬稅災難的解決之道大概率有3個方向，沒有這些動作，靠談判也沒用。

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1、增加出超到美國產品的美國製造比重，但這多少會嚴重影響/掏空出超國的製造業及經濟。

2、增加採購從美國出口的美國製造產品如武器，農產品，紅酒，汽車，卡車，工具機械等等 來減少對美貿易順差，但這多少會影響對出超國及其他國家的採購。

3、大幅降低出超國對美產品關稅，減少對出超國阿斗產業的保護。

陸行之表示，看起來不管哪個方法，都是對出超國製造業及全球採購的重大重整，但現在看到的稅率，會因為每個出超國的政策應對而改變。台灣的32%也不會永遠都是32%。他反而比較擔心的是，川普這麼搞，其他大國起而效尤怎麼辦？

陸行之強調，結論是出超國的組裝製造業很辛苦，以後總要為了3到5%毛利率而逐市場而居，好處是可以訓練不少國際管理人才。

他說，過去總看到製造業逐低成本而居，美國消費者買便宜東西爽歪歪，美國的關稅保護主義一來，製造業要逐高成本而居，不管是成本增高漲價/還是付關稅漲價，加上美國因本土製造需求大增而人工及材料成本再墊高，高通貨膨脹不可避免。

陸行之直言，目前實在看不出來美國Fed有多少本錢去砍利率，除非美國需求大崩盤，消費者砍非必需品需求先。

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