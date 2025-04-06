智崴：全球市場多元布局、關稅政策並無影響

智崴認為關稅政策並無影響。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國針對進口關稅政策調整，體感遊樂設備龍頭智崴（5263）今日指出，多年來持續在全球市場多元化佈局，加上產品與服務多樣化，以及高毛利率的綜合優勢，在高關稅時代將比其他國家同業更具市場競爭力。

智崴表示，體感遊樂設備產品銷售遍及全球20多個國家和地區，包括加拿大、日本、德國、墨西哥、沙烏地阿拉伯等，多元化的市場布局有助於降低對單一市場的依賴，從而減少單一國家政策變動帶來的風險。

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此外，美國市場的占比對智崴並不高，統計2023年美國市場占總營收比例為4%，2024年占比為1%，就目前市場趨勢，非美國市場，例如中東與亞洲反而有更多機會，整體而言此次川普關稅政策對智崴影響微小。

智崴也說，產品高毛利率的市場優勢，能在這一波關稅大刀中，比其他以美國市場為主的競爭對手有更強的抗打擊能力，智崴以研發與系統整合為核心技術，除關鍵專利技術硬體由台灣製造外，其它硬體會依輸出口地狀況就地採購，加上公司成本效率管理上有所成效，在貿易戰中將比競爭者擁有更強的價格優勢。

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