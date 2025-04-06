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台股明天「剉咧等」？ 卓榮泰今官邸討論18套救市劇本

2025/04/06 12:33

行政院長卓榮泰今天上午於官邸再次召開會議，針對國內股市可能會有較大波動，做推演討論。（圖由行政院提供）行政院長卓榮泰今天上午於官邸再次召開會議，針對國內股市可能會有較大波動，做推演討論。（圖由行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲大跌，台股明（7）日開盤恐補跌，行政院長卓榮泰今天上午於官邸召開會議，針對國內股市波動做推演討論。據了解，金管會在會中提出多達18套救市劇本，像是墊高空方的成本、禁止平盤以下放空的「限空令」等，都有討論，而金管會下午將公布具體措施。

政院人士表示，今天出席會議者，包括金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人，針對明天台股開市，做了沙盤推演。而美國道瓊工業指數連2日跌了超過1500點，那斯達克跌幅也超過近期高點，台股與那斯達克的連動性很高，預期在連假之後，「一定會有效應會出來」。

據了解，金管會提出多項救市方案，除了放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍、調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數等，甚至可祭出個股收盤達一定跌幅、隔日平盤下禁止放空的「限空令」。不過，政院人士並不願進一步說明，僅表示金管會下午將公布相關方案。

至於國安基金明日是否召開臨時會議討論進場護盤時機？政院人士則表示，明天下午2點台股收盤後，一定會有更多的討論。而現在股市都還沒有開盤，還無法說明開會與進場時機。

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