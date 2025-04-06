加倍下注！川普堅持關稅政策 稱高昂代價終將回報美國人民

無視市場暴跌、盟友反彈，川普堅持關稅政策， 稱經濟將「蓬勃發展」。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管金融市場市場暴跌、盟友反彈以及共和黨近期在關鍵選舉中受挫，美國川普仍堅持其標誌性策略：加倍下注（ double down）。

美聯社報導，川普2日宣布對幾乎所有美國貿易夥伴加徵嚴厲新關稅，孤注一擲地押注其保護主義經濟願景最終將惠及美國人民。此舉是川普數十年來主張的體現，他深信自由貿易導致美國製造業衰落。這也是他第二任期內憑直覺領導、擺脫幕僚束縛的大膽舉措，其成敗或將定義其總統任期。

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然而，初期反應令人憂慮。金融市場經歷疫情以來最糟一週；貿易夥伴紛紛報復；經濟學家警告關稅恐加劇通膨甚至引發衰退。共和黨議員開始擔憂，民主黨則因川普的「過度擴張」而士氣大振。全美5日爆發川普重返白宮以來最大規模示威。

川普對此不為所動。他承諾關稅將復興國內製造業，並為延長減稅政策提供資金。即使道瓊指數暴跌，他仍堅稱情況良好，經濟將「蓬勃發展」。白宮亦表態堅持總統拒絕現狀的授權。相較於第一任期關稅威脅促成協議，此次行動已引發中國嚴厲報復及歐洲盟友誓言反制。

部分川普支持者也流露疑慮。密西根州退休工程師阿莫羅索（Frank Amoroso）雖長期看好關稅，卻擔憂短期通膨與利率上升，認為川普「做事太快」。阿肯色州共和黨眾議員希爾（French Hill）亦對全面關稅表達保留，尤其反對向加、墨徵稅，主張應重新談判貿易協定，並懷疑關稅能否帶來預期稅收。

儘管如此，許多「讓美國再次偉大」聯盟成員仍公開力挺。德州共和黨大金主迪森（Doug Deason）表示，即使造成經濟動盪也支持關稅計畫，稱川普早已預告「扭轉國家需要所有美國人承受痛苦」，希望他堅持到底。

與此同時，民主黨正走出去年大選慘敗的陰霾。他們在威斯康辛州最高法院選舉中獲勝，參議員布克（Cory Booker）更以創紀錄的25小時參院演說提振士氣，呼籲黨內找回決心。布克表示，重大政治轉變已開始，民主黨內普遍認為川普的關稅衝擊有助加速其再起。進步派組織「Indivisible」共同創辦人列文（Ezra Levin）甚至預言，這種全面提高生活成本的政策，可能導致共和黨面臨「世代性淘汰」。

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