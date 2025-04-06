對等關稅台灣應主動表態 林坤正：川普真正的對手只有中國

針對美國總統川普的對等關稅大刀，林坤正認為川普真正目的是逼各國表態，而且川普真正的對手只有中國，台灣應主動表態支持。（路透）

首次上稿 04-06 11:13

更新時間 04-06 12:30

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅大刀，引發全球經濟震盪，孔雀魚普惠科技創辦人，王道銀行董事林坤正表示，川普並非是真要長期提高關稅，真正的目的是逼各國表態擴大對美投資、購買更多商品，在這場談判中川普真正的對手只有中國，而台灣應主動表態支持美國。

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林坤正在臉書指出，這是一場已經亮出底牌的德州撲克大賽，而川普的底牌就是高關稅，放在檯面上等著看對手怎麼回應，讓各國選擇站邊、出價、讓步，誰搶先出牌就有空間談，誰猶豫不決就會被排除在牌局之外。

林坤正認為，在這場談判之中，川普真正的對手只有中國，其他國家只要表態、選邊，那麼什麼都可以談，比方說越共總書記蘇林和川普通話，願意將美國商品關稅降至0％，美方立刻傳達出「理解」的態度，讓原本要課46％關稅的越南有了談判空間，這就是川普所想要的。

林坤正表示，其實川普也受到了不少壓力，美股連日暴跌蒸發超過6兆美元市值，通膨危機也蠢蠢欲動，但川普要的就是速戰速決，希望在市場恐慌擴大前拿下幾個戰略性勝利，達成全球妥協的氛圍。

因此，林坤正直指川普此時最需要關鍵國家主動表態支持，幫他鞏固主導權、緩和市場情緒，而台灣就是他最期待的定心丸。林坤正說，川普或許會為了壓制中國，把台灣當作談判籌碼延後處理，但這不代表台灣可以被動等待。

林坤正認為，台灣應該要先行公開明確表達立場、展現善意且支持美國重整貿易秩序；若台灣選擇沉默和拖延、甚至試圖用補貼代替實質回應，那就等於把自身推往談判邊緣，最終被視為不可靠、不合作的對象。

林坤正表示，行政院近來端出的880億元補貼方案，完全沒有回應到川普核心訴求，因為這是國際牌桌上的主權選擇與經濟定位考驗，若是繞開實質議題選擇補貼企業，只會讓美國認定台灣在扭曲競爭，反而會讓事情雪上加霜。

更糟糕的是，這筆預算還必須送立法院審議，在藍白聯手下幾乎不可能通過，民進黨若以為可以藉此把責任轉嫁給在野黨，恐怕是誤判了整體局勢。

林坤正說，民進黨此舉除了在國際上無法取得美國信任，國內罷免行動又可能被藍白用來操作「總統不顧國會、硬闖預算」等話題，若最終為了和解而被迫停止大罷免，民團與人民的士氣必然重挫，恐怕也會喪失立院翻盤機會。

林坤正建議，其實台灣手上握有可以立即出手的好牌，亦即依照《關稅法》第71條規定，財政部可在特殊情勢下不經立法院審議，將特定進口貨物的關稅臨時調降最多50％且為期1年，這無疑能夠立即釋出善意、爭取外交與經貿的主動權。

林坤正呼籲，現在正是台灣出牌的時候，「主動降稅、善意表態、明確站邊」，才能真正穩住台美關係並化解風險，若還停留在「我們強烈表達不合理」、「我們要嚴正交涉」等詞彙，只不過是提油救火罷了。

林坤正說，川普要的是站邊行動。關稅只是牌桌上的籌碼，若先行表態站隊那麼未來都可以好好談。另外，針對有人認為應該要和中國合作聯手抵制美國高關稅一事，林坤正再次強調「中國是這次川普唯一的對手」。

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