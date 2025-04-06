被排除在關稅決策圈外華爾街驚呆 傳美財長貝森特想走人了

美財政部長貝森特（左）傳出被排除在對等關稅決策圈外，令華爾街大吃一驚，貝森特擬考慮辭職。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對各國實施對等關稅，引發全球譁然，華爾街金融公司高層急尋美財政部長貝森特（Scott Bessent），希望他可以說服總統；不料卻發現貝森特被排除在對等關稅決策圈外，令華爾街大吃一驚，傳出貝森特正在考慮辭職。

據《彭博》報導，有消息人士透露，川普宣布對各國實施對等關稅後，華爾街金融公司高層急尋美財政部長貝森特，希望他可以說服川普，表達極端關稅將損害經濟以及造成市場混亂，不過卻得知貝森特被排除在對等關稅決策圈外，令華爾街感到震驚。

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消息人士指出，在制定這項關稅政策的過程中，貝森特部長並不是主要推動者，他僅被要求分析和解釋不同程度的關稅對市場和經濟可能造成的影響。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）才是關稅政策制定過程中的核心人物。

美媒MSNBC晨間節目《Morning Joe》主持人魯蕾（Stephanie Ruhle）透露，貝森特在決策核心圈被邊緣化，想法也不被採納，無法阻止川普實施破壞市場的關稅措施，有損他的個人聲譽及專業性，有意辭退財政部長一職，另尋其他退路。

其中對中國徵收的對等關稅達34%，中國隨即祭出一系列報復措施。美財政部長貝森特（Scott Bessent）4日接受資深媒體人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時強調，沒有美國市場，中國就無法生存，並列舉了幾個原因說明中國的報復措施不太可能有效。

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