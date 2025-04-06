全球關稅變局 材料-KY:迎來市場利多

全球關稅變局，材料-KY看迎來市場利多。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國新關稅措施影響，材料-KY（4763）表示，憑藉穩固的產業佈局及成本優勢，暨所有產品皆未有銷售至美國等因素，迎來多重市場利多，可進一步鞏固全球絲束與相關產品市場的地位。

材料-KY分析，美國新關稅政策導致競爭對手--伊斯曼（Eastman）的醋片、絲束、長絲面料及美國羅托巴的膠粒無法順利進入市場，此一變化不僅減少國際市場上的主要競爭壓力，也使全球客戶必須尋找新的供應商，為材料創造額外市場需求。

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此外，由於美國對中南半島（包括印尼等）進口產品加徵關稅，預計塞拉尼斯（Celanese）與伊斯曼（Eastman）的部分客戶將重新調整採購策略，轉向與中國及日本供應商採購，材料將成為主要客戶考量的合作夥伴之一，迎來東南亞市場轉單機會。

至於中國市場，由於伊斯曼（Eastman）長絲面料（Naia）的供應將受限，材料在長絲面料得以填補市場空缺，此外，中國同業仰賴美國木漿，材料-KY主要採購巴西木漿，使得原材料採購上擁有成本優勢。

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