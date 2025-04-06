以色列面對美國加徵17％關稅 納坦雅胡將赴美與川普會面

以色列總理納坦雅胡（左）預計7日將飛抵美國華府與川普（右）會面，討論關稅問題，這也將是川普重返白宮以來，第二次與納坦雅胡會面。（法新社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅措施，影響層面擴及全球，各國政府均想方設法應對關稅帶來的影響。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計7日將飛抵美國華府與川普會面，討論關稅問題，這也將是川普重返白宮以來，第二次與納坦雅胡會面。

綜合外媒報導，美國白宮官員與納坦雅胡總理辦公室5日均證實，川普7日將在華府與納坦雅胡會面。納坦雅胡辦公室發表聲明指出，納坦雅胡與川普將討論關稅問題、以色列被哈瑪斯（Hamas）囚禁的人質、以色列與土耳其外交關係、伊朗威脅以及與國際刑事法院對抗等問題。

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美國是以色列最親密的盟友和最大的單一貿易夥伴，但作為川普宣布的全面新關稅政策的一部分，以色列商品將面臨加徵17%關稅。以色列財政部官員3日表示，川普最新的關稅公告，可能會影響以色列的機械和醫療設備出口。

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