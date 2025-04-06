反制川普關稅？貝森特：「美市場無可替代」北京報復措施沒用

美國總統川普2日宣布對各國實施對等關稅，其中對中國徵收的對等關稅達34%，中國隨即祭出一系列報復措施。美財政部長貝森特（Scott Bessent）4日受訪時強調，沒有美國市場，中國就無法生存，並列舉了幾個原因說明中國的報復措施不太可能有效。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對各國實施對等關稅，其中對中國徵收的對等關稅達34%，中國隨即祭出一系列報復措施。美財政部長貝森特（Scott Bessent）4日接受資深媒體人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時強調，沒有美國市場，中國就無法生存，並列舉了幾個原因說明中國的報復措施不太可能有效。

貝森特指出，第一個原因是，美國是債務國，中國是債權國，在貿易上，美國是貿易逆差國，往往盈餘國家處於較弱的地位。

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卡爾森問，是不是類似經典經濟學案例「如果你欠的錢少，銀行是老大；如果你欠的錢足夠多，銀行得當你是老大」？貝森特回答說：「確實如此。他們需要我們的市場。沒有美國市場，他們就無法生存。」

貝森特還說，第二個原因就是在中共統治下，現行商業模式很難發生改變。他說：「我們從未見過一個國家的出口跟整體GDP（國內生產總值）的比例、出口跟人口的比率是這種情況。我認為北京想試圖改變這個模式將會非常困難。」

貝森特表示，中國現在正處於通縮、經濟衰退和蕭條之中，他們也試圖透過出口擺脫困境，並比喻中國的製造模式很像迪士尼老電影中那些拿掃帚、提水桶的動畫形象，「這就是他們的商業模式，它無法停止下來」。

貝森特表示，北京不會在明天就改變態度，也不會在1個月內改變。但在接下來的幾年裡，他們可能不得不改變態度，因為他們的商業模式已經破裂，「我認為川普總統的這些關稅會打破他們的商業模式」 。

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