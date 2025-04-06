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「黑色星期一」難逃！華爾街發出2020年疫情來最大規模保證金追繳令

2025/04/06 00:52

外媒指出，華爾街對避險基金發出2020年疫情來最大規模保證金追繳令。（路透）外媒指出，華爾街對避險基金發出2020年疫情來最大規模保證金追繳令。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因全球貿易緊張局勢升級，全球金融市場在週四、週五接連2日遭遇重挫，華爾街銀行已紛紛要求其避險基金客戶追加擔保，因為其貸款抵押品，即持有的各類資產價值急劇縮水，導致避險基金行業面臨自2020年新冠疫情爆發初期以來最嚴峻的保證金追繳令（Margin Call），此讓市場憂「黑色星期一」重演。

所謂「黑色星期一」，是指1987年10月19日時，道指暴跌22.6%，並創史上最大的單日百分比跌幅。

據外媒報道，受股市大幅下滑影響，華爾街主要銀行在持有的資產價值大幅下跌後，向其客戶發出了自2020年初疫情爆發以來最大規模的追加保證金通知，並逼使避險基金拋售資產。

值得注意的是，當銀行發出追加保證金通知時，將會形成惡性循環，因為出售股票以滿足追加保證金的要求，可能會導致股市進一步下跌。同時，屬於避險資產的黃金也未能倖免，在週五下跌逾2%，抹去了本週早前的漲幅，反映部份投資者要被迫拋售金條以彌補損失，亦是避險基金行業受壓的1個跡象。

此外，這次市場震盪的1個特點在於跨資產類別出現廣泛下跌，其中1位大型經紀公司高層向英國《金融時報》表示，「利率、股票和石油價格都大幅下跌……正是整體市場波動導致大規模追加保證金」；另1主要經紀公司高層則指出，「我們正主動聯繫客戶，以評估其整個投資組合的風險」。

另有消息人士透露，向避險基金提供貸款的華爾街主要經紀團隊在週五召開了「全體人員會議」，為不斷增加的保證金追繳作準備。

摩根士丹利大宗經紀部門最新報告亦顯示， 週四是美國股票基金自2016年有紀錄以來表現最差1天，基金平均虧損2.6%。報告指出，這次股市與2023年美國地區銀行危機和2020年疫情導致的市場拋售期間狀況類似，同時導致美國股票基金淨槓桿率跌至約42%的18個月低位。

數據顯示，此輪拋售尤其集中在幾個之前備受追捧的領域，包括大型科技股、與人工智慧主題相關的軟體和半導體公司股票、高端消費品族群，以及投資銀行股。

有專家更認為，如果避險基金沒有縮減股票倉位及削減槓桿，以應對川普政府持續的貿易戰威脅，損失可能會更嚴重。

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